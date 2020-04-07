У Китаї за добу виявлено сім нових випадків зараження коронавірусом: три активних і чотири безсимптомних
За минулу добу в Китаї виявлені сім нових випадків зараження коронавірусом, із них три хворих в активній формі і чотири безсимптомних носії, повідомив Держкомздоров’я КНР на своєму офіційному сайті, зазначає "Інтерфакс-Україна".
З активних випадків один зареєстрований у Пекіні, два "імпортовані": по одному в Шанхай і провінцію Гуандун.
За попередню добу було виявлено дев'ять нових випадків зараження: п'ять активних і чотири безсимптомних. З активних випадків два зареєстровані в Пекіні, три ввезені.
З грудня 2019 року жертвами коронавірусу в Китаї стали 4 тис. 634 людини, зареєстровані 83 тис. 545 активних випадків зараження, з них 1 тис. 925 ввізних.
На китайських територіях поза материковою частиною країни виявлено шість нових випадків захворювання, п'ять - в Гонконгу і один - на Тайвані. З початку пандемії зареєстровано 1 тис. 742 хворих коронавірусом: в Гонконгу - 1 тис. 247 (при семи випадках смертельного результату), в Макао - 46, на Тайвані - 449 (сім випадків смерті).
Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила продаж першого препарату для лікування коронавірусу
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