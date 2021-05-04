У Китаї за добу зафіксовано рекордне за два місяці зростання кількості інфікованих COVID-19

З усіх нових інфікованих, 17 прибули з-за кордону, 15 заражених усередині країни виявлено в місті Жуйли, що межує з М'янмою, Лаосом і В'єтнамом південної провінції Юньнань, інформував комітет.

За минулу добу в Китаї виявлено 32 нових випадки зараження коронавірусом, що є найвищим показником за останні два місяці, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Держкомітет охорони здоров'я КНР.

З усіх нових інфікованих, 17 прибули з-за кордону, 15 заражених усередині країни виявлено в місті Жуйли, що межує з М'янмою, Лаосом і В'єтнамом південної провінції Юньнань, інформував комітет.

Також наголошується, що нових смертельних випадків не зафіксовано.

Про перших дев'яти виявлених хворих в Юньнані влада Китаю повідомила 31 березня. Всі вони були виявлені в Жуйли, який став епіцентром поширення інфекції на провінційному рівні. На сьогодні в провінції зафіксовано 51 випадок зараження COVID-19 - 48 внутрішніх і три ввізних.

Уряд Жуйли увів домашній карантин для всіх міських жителів, припинено роботу низки підприємств, посилено контроль над нелегальним перетином кордону Китаю.

Всього в Китаї за час пандемії зафіксовано 90 тис. 305 заражених, 4 тис. 636 випадків летального результату і 85 тис. 431 одужав. Ще 238 хворих продовжують лікування у лікарнях.

Нагадаємо, що очільник Держдепартаменту США Майк Помпео заявив про наявність доказів того, що коронавірусна хвороба COVID-19 з’явилася в лабораторії у китайському місті Ухань.