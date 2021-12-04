ПОЛІТИКА НОВИНИРегулятор із питань кіберпростору Китаю запустив гарячу лінію, щоб скаржитися на тих, хто критикує керівну Комуністичну партію та її історію. Влада обіцяє розправитися з "історичними нігілістами" напередодні сторіччя партії влітку 2021 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї запустили гарячу лінію для скарг на тих, хто в інтернеті критикує Комуністичну партію
Ми сподіваємось, що більшість користувачів будуть з ентузіазмом повідомлятимуть про шкідливу інформацію
Фото: з вільних джерел
Через гарячу лінію можна повідомляти про користувачів в інтернеті, які "спотворюють" історію партії, критикують її керівництво й політику, "заперечують досконалість передової соціалістичної культури", а також ганьблять національних героїв, повідомляє "Громадське".
В управлінні вважають, що в інтернеті поширюють "історичну нігілістичну інформацію, що спотворює, принижує та заперечує історію партії", тому вирішили залучити "до нагляду за суспільством" усіх користувачів мережі.
Видання пояснює, що фразу "історичний нігілізм" у Китаї використовують для опису сумнівів і скептицизму в оцінках дій і рішень Компартії Китаю в минулому.
"Ми сподіваємось, що більшість користувачів будуть з ентузіазмом повідомлятимуть про шкідливу інформацію", — зазначили в управлінні.
Влада не зазначила, як будуть карати людей, про яких повідомлять через гарячу лінію. Однак наразі у Китаї можуть ув'язнити за поширення контенту, що критикує партію. Також, влада країни зазвичай посилює цензуру перед важливими річницями чи іншими заходами.
Поправки до законодавства, що ухвалили раніше у цьому році, передбачають, що людям, які "ображають, оббріхують або зазіхають на памʼять національних героїв Китаю", загрожує увʼязнення до трьох років.
Китайські соціальні мережі, які не цензурують подібний контент, також стикаються із фінансовими санкціями та тимчасовим блокуванням, відповідно до чинного китайського законодавства
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12 04 2021 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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