У Китаї змінили кінцівку "Бійцівського клубу", щоб перемогла поліція

Китайські кінофанати помітили, що доступна на платформі версія фільму має перероблене завершення, де головний герой Едвард Нортон перемагає своє уявне alter ego

Китайська стримінгова платформа Tencent Video змінила кінцівку культового фільму "Бійцівський клуб" на фінал, де поліція викриває головних героїв, зриває їхні плани та заарештовує їх.

Про це пише Hong Kong Free Press, повідомляє Громадське.

Китайські кінофанати помітили, що доступна на платформі версія фільму має перероблене завершення, де головний герой Едвард Нортон перемагає своє уявне alter ego, а потім спостерігає за вибухом кількох будівель, що означає, що його план спричинити крах фінансових мереж вдався.

Натомість для китайських глядачів вирізали цю сцену, замінивши її на чорний екран із поясненням, що "поліція швидко розгадала весь план і заарештувала всіх злочинців, успішно запобігши вибуху бомби".

Окрім того, уявного Тайлера Дердена у китайській версії фільму відправили до психлікарні, а після лікування відпустили.

На такі зміни відреагував навіть автор роману, за яким створювався фільм, Чак Палагнюк. У Twitter він саркастично зауважив, що тепер кожен у Китаї "отримав щасливий кінець".

Це не вперше китайські цензори втручаються у всесвітньо відомі фільми. Наприклад, у 2019 році Китай видалив кілька сцен у фільмі "Богемська рапсодія", де згадувалася сексуальна орієнтація музиканта Фредді Мерк’юрі.

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