У Китаї змінили кінцівку "Бійцівського клубу", щоб перемогла поліція
Про це пише Hong Kong Free Press, повідомляє Громадське.
Китайські кінофанати помітили, що доступна на платформі версія фільму має перероблене завершення, де головний герой Едвард Нортон перемагає своє уявне alter ego, а потім спостерігає за вибухом кількох будівель, що означає, що його план спричинити крах фінансових мереж вдався.
Натомість для китайських глядачів вирізали цю сцену, замінивши її на чорний екран із поясненням, що "поліція швидко розгадала весь план і заарештувала всіх злочинців, успішно запобігши вибуху бомби".
Окрім того, уявного Тайлера Дердена у китайській версії фільму відправили до психлікарні, а після лікування відпустили.
На такі зміни відреагував навіть автор роману, за яким створювався фільм, Чак Палагнюк. У Twitter він саркастично зауважив, що тепер кожен у Китаї "отримав щасливий кінець".
Це не вперше китайські цензори втручаються у всесвітньо відомі фільми. Наприклад, у 2019 році Китай видалив кілька сцен у фільмі "Богемська рапсодія", де згадувалася сексуальна орієнтація музиканта Фредді Мерк’юрі.
Читайте також: Netflix прогнозує слабке зростання кількості підписників: акції впали на 20%
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Великий сніг у Стамбулі: чиновникам дали відпустки, студентів відправили на канікули - фото, відео
- ВІДЕО Виверження вулкана в Тихому океані: хвилі від цунамі дісталися Антарктиди
- ВІДЕО Топ-10 YouTube-блогерів у 2021 році заробили $300 млн. Хто став найвисокооплачуванішим ютубером?
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"