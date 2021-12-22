У Китаї знайшли яйце з ембріоном динозавра, що ідеально зберігся
Про це пише BBC, зазначає Громадське.
Вважають, що це беззубий динозавр-теропод або овірапторозавр. Дослідник доктор Фіон Вайсум Ма сказав, що це "найкращий ембріон динозавра, який коли-небудь виявляли".
Відкриття також дало дослідникам краще розуміння зв'язку між динозаврами та сучасними птахами. Скам'янілість показує, що ембріон перебував у згорнутому положенні, яке спостерігають у птахів незадовго до вилуплення.
Фото: Twitter Sarah Jones Reports
"Це вказує на те, що така поведінка в сучасних птахів спочатку розвинулася і виникла серед їхніх предків-динозаврів", - сказав доктор Ма.
Овірапторозаври, що в перекладі означає «ящірки-викрадачі яєць», були пернатими динозаврами, які жили на території сучасної Азії та Північної Америки протягом пізнього крейдяного періоду - від 100 до 66 мільйонів років тому.
Палеонтолог професор Стів Брусатте, який також був у складі дослідницької групи, написав у Twitter, що це «одна з найприголомшливіших скам'янілостей динозаврів», які він коли-небудь бачив, і що ембріон перебував у моменті перед вилупленням.
Знайденого динозавра назвали Малюк Інлян. Він має довжину 27 см від голови до хвоста і лежить у яйці завдовжки 6,7 дюйма.
Детальніше про історію знахідки
Яйце знайшли ще у 2000 році, але його одразу помістили для зберігання. Тільки коли розпочалися будівельні роботи в музеї та сортування старих скам'янілостей, дослідники звернули увагу на яйце, яке, як вони підозрювали, містило всередині ембріон.
Частина тіла динозавра досі вкрита камінням, і дослідники використовуватимуть передові методи сканування, щоб створити зображення його повного скелета.
Нагадаємо, що китайські палеонтологи оголосили про відкриття нового виду динозавра з унікальною метеликоподібною невральною дугою переднього спинного хребця, що відрізняє його від інших троодонтид.
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