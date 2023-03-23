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У Китаї знову закликали до "мирних переговорів", на яких наполягає росія – CNN

23 березня 2023, 13:33
У Китаї знову закликали до
Фото: з вільного доступу
У МЗС КНР вчергове назвали російську агресію "українською кризою".

У Китаї знову заговорили про необхідність початку так званих "мирних переговорів" між Україною та рф, на яких наполягає кремль.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Цінь Ган, інформує CNN.

Цінь Ган зазначив, що Пекін у цій війні виступає в ролі "захисника", який підтримує політичне врегулювання та сприяє мирним переговорам. Водночас міністр звинуватив деякі країни у "розпалюванні війни", не назвавши їх.

"Деякі країни навмисно перешкоджають мирним переговорам заради власних геополітичних інтересів і навіть вигадують усілякі чутки та брехню, щоб атакувати та дискредитувати Китай", – сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Китайокупантивійна в Україніпереговори з рф

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