У китайському МЗС Україну назвали “дружньою країною” і заявили про готовність до співпраці

Український посол Рябікін зустрівся зі заступником очільника китайського міністерства закордонних справ.

Посол України у Китаї Павло Рябікін зустрівся з помічником міністра закордонних справ країни Лю Біном.

Про це йдеться на сайті китайського МЗС.

Зустріч відбулася кілька днів тому. Лю зазначив, що Китай і Україна є традиційно дружніми країнами, а Пекін готовий співпрацювати з Києвом для підтримки взаємовигідного співробітництва в різних сферах і сприяти постійному розвитку китайсько-українських відносин.

Зі свого боку Рябікін заявив, що Україна надає важливого значення розвитку відносин з Китаєм і готова активно сприяти обмінам на всіх рівнях і співпраці в різних сферах між двома країнами.

Сторони також обмінялися думками щодо політичного вирішення української кризи, йдеться у пресрелізі.