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У китайському МЗС Україну назвали “дружньою країною” і заявили про готовність до співпраці

11 жовтня 2024, 13:49
У китайському МЗС Україну назвали “дружньою країною” і заявили про готовність до співпраці
Фото: з вільного доступу
Український посол Рябікін зустрівся зі заступником очільника китайського міністерства закордонних справ.
Посол України у Китаї Павло Рябікін зустрівся з помічником міністра закордонних справ країни Лю Біном.
 
Про це йдеться на сайті китайського МЗС.
 
Зустріч відбулася кілька днів тому. Лю зазначив, що Китай і Україна є традиційно дружніми країнами, а Пекін готовий співпрацювати з Києвом для підтримки взаємовигідного співробітництва в різних сферах і сприяти постійному розвитку китайсько-українських відносин.
 
Зі свого боку Рябікін заявив, що Україна надає важливого значення розвитку відносин з Китаєм і готова активно сприяти обмінам на всіх рівнях і співпраці в різних сферах між двома країнами.
 
Сторони також обмінялися думками щодо політичного вирішення української кризи, йдеться у пресрелізі.
 
Китайвійна в Україніросія окупанти

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