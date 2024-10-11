У китайському МЗС Україну назвали “дружньою країною” і заявили про готовність до співпраці
11 жовтня 2024, 13:49
Фото: з вільного доступу
Український посол Рябікін зустрівся зі заступником очільника китайського міністерства закордонних справ.
Посол України у Китаї Павло Рябікін зустрівся з помічником міністра закордонних справ країни Лю Біном.
Про це йдеться на сайті китайського МЗС.
Зустріч відбулася кілька днів тому. Лю зазначив, що Китай і Україна є традиційно дружніми країнами, а Пекін готовий співпрацювати з Києвом для підтримки взаємовигідного співробітництва в різних сферах і сприяти постійному розвитку китайсько-українських відносин.
Зі свого боку Рябікін заявив, що Україна надає важливого значення розвитку відносин з Китаєм і готова активно сприяти обмінам на всіх рівнях і співпраці в різних сферах між двома країнами.
Сторони також обмінялися думками щодо політичного вирішення української кризи, йдеться у пресрелізі.