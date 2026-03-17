17 березня 2026, 19:35
У Латвії громадянина Азербайджану засудили до 11 років за передачу Starlink російській армії
Суд засудив громадянина Азербайджану до 11 років.

У Латвії суд визнав винним громадянина Азербайджану у передачі російській армії супутникових систем інтернету Starlink, а також у порушенні санкцій Євросоюзу та сприянні підриву територіальної цілісності іншої держави.

За даними Delfi, розслідування Служби державної безпеки Латвії встановило, що організована група замовляла обладнання на загальну суму близько 200 000 євро, включно з десятками комплектів Starlink, деталями зброї, гільзами, кулями та балістичними метеорологічними датчиками.

Суд засудив громадянина Азербайджану до 11 років позбавлення волі з трирічним пробаційним наглядом після відбуття терміну та видворенням з країни із забороною на в’їзд протягом п’яти років.

Інші учасники групи — двоє громадян Латвії та один іноземець — постануть перед судом у межах окремого провадження. Справу передали до прокуратури в червні 2025 року.

ЛатвіяАзербайджанstarlinkросія окупанти

