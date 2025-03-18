У Латвії хочуть чатково закрити три КПП на кордоні із росією та білоруссю

Терміни дії обмежень у проєкті рішення не вказані.

Міністерство внутрішніх справ Латвії отримало пропозицію Державної прикордонної охорони про часткове закриття прикордонних пунктів "Патернієки" у Краславському краї та пунктів "Гребнєво " та "Терехово" у Луденському краї.

Згідно з підготовленим МВС проєктом рішення, із 19 березня кордон у цих пунктах пропуску можна буде перетинати лише автотранспортом. Обмеження запроваджуються, щоб посилити охорони кордону та підвищити ефективність прикордонного контролю.

Терміни дії обмежень у проєкті рішення не вказані.