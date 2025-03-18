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У Латвії хочуть чатково закрити три КПП на кордоні із росією та білоруссю

18 березня 2025, 11:33
У Латвії хочуть чатково закрити три КПП на кордоні із росією та білоруссю
Фото: з вільних джерел
Терміни дії обмежень у проєкті рішення не вказані.
Міністерство внутрішніх справ Латвії отримало пропозицію Державної прикордонної охорони про часткове закриття прикордонних пунктів "Патернієки" у Краславському краї та пунктів "Гребнєво " та "Терехово" у Луденському краї. 
 
Про це пише Delfi.
 
Згідно з підготовленим МВС проєктом рішення, із 19 березня кордон у цих пунктах пропуску можна буде перетинати лише автотранспортом. Обмеження запроваджуються, щоб посилити охорони кордону та підвищити ефективність прикордонного контролю.
 
Терміни дії обмежень у проєкті рішення не вказані.
 
Творці документу пояснили, що часткове закриття прикордонних пунктів обумовлено поточною геополітичною ситуацією у зв'язку з воєнними діями росії в Україні.
 
Уряд розгляне цей проєкт рішення 18 березня.
 
Прикордонники кажуть, що у вихідні дні прикордонний пункт "Патернієки" був закритий на короткий час через нестабільну роботу технічних систем та ризиків, що його можна використовувати нелегальними мігрантами, оскільки прикордонники помітили скупчення порушників на білоруській стороні.

 

кордонЛатвіявійна в Україні

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