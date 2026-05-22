У Латвії припустили, що українські дрони декілька разів упали в одному місці через ШІ
22 травня 2026, 13:13
Факт того, що безпілотники падали декілька разів в одному місці, може вказувати на те, що в їхній базі даних є технології штучного інтелекту.
Технологія штучного інтелекту в українських дронах може бути причиною того, що БпЛА декілька разів у травні влітали в порожні нафтові резервуари на території Латвії.
Про це сказав очільник Центру компетенцій безпілотних систем у ЗС Латвії Модріс Кайрішс у коментарі LSM.
За його словами, факт того, що безпілотники падали декілька разів в одному місці, може вказувати на те, що в їхній базі є технології штучного інтелекту, які сплутали нафтосховища з подібними об’єктами в росії.
"Дрони, які літають на велику відстань, мають технології штучного інтелекту. Вони шукають цілі, які попередньо запрограмовані в безпілотниках. Тому, можливо, вони врізалися в бочки нафтового термінала, які візуально схожі на цілі на території росії", – каже він.
У матеріалі LSM також зазначили, що українські дрони збиваються з курсу й потрапляють на територію країн Балтії, зокрема й Латвії, через збої в роботі GPS та російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які змінюють сигнал безпілотника і його курс.