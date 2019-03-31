У Лондоні чоловік з ножем здійснив кілька нападів на перехожих, четверо поранених
Двох поранили напередодні, одна людина стала жертвою нападу у ніч на 31 березня, ще одна - вранці в неділю, 31 березня, повідомляє Sky News.
Усіх постраждалих госпіталізували. За попередніми даними, загиблих немає.
Фото: news.sky.com
Правоохоронці стверджують, що потерпілі не пов'язані один з одним і, ймовірно, стали випадковими жертвами нападу, оскільки були самі в момент атаки.
Очевидці описують нападника як невисокого чоловіка худорлявої статури, одягненого в темний одяг з капюшоном. Поліція наразі не затримала зловмисника, напади не розглядають як теракт.
"Ніщо не вказує на зв'язок з тероризмом. Ми розробляємо версію, що підозрюваний діє самостійно і має проблеми з психічним здоров'ям", - повідомили у поліції.
Також, у центрі Марселя невідомий поранив ножем двох перехожих – нападника ліквідувала поліція.
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