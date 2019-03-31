У Лондоні чоловік з ножем здійснив кілька нападів на перехожих, четверо поранених

Один з них перебуває у критичному стані

У Лондоні чоловік з ножем упродовж доби кілька разів напав на перехожих. Відомо про 4 постраждалих у північному районі Едмонтон.

Двох поранили напередодні, одна людина стала жертвою нападу у ніч на 31 березня, ще одна - вранці в неділю, 31 березня, повідомляє Sky News.

Усіх постраждалих госпіталізували. За попередніми даними, загиблих немає.



Фото: news.sky.com

Правоохоронці стверджують, що потерпілі не пов'язані один з одним і, ймовірно, стали випадковими жертвами нападу, оскільки були самі в момент атаки.

Очевидці описують нападника як невисокого чоловіка худорлявої статури, одягненого в темний одяг з капюшоном. Поліція наразі не затримала зловмисника, напади не розглядають як теракт.

"Ніщо не вказує на зв'язок з тероризмом. Ми розробляємо версію, що підозрюваний діє самостійно і має проблеми з психічним здоров'ям", - повідомили у поліції.

Також, у центрі Марселя невідомий поранив ножем двох перехожих – нападника ліквідувала поліція.