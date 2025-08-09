Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Лондоні пройде безпековий форум за участі України, США та європейських країн

09 серпня 2025, 16:02
У Лондоні пройде безпековий форум за участі України, США та європейських країн
Фото: з вільного доступу
Стало відомо, хто її проводитиме.

У суботу, 9 серпня, у Великій Британії відбудеться зустріч з питань безпеки, у якій візьмуть участь представники США, України та Європи.

Про це повідомляє Sky News.

Зустріч проведуть британський міністр закордонних справ Девід Ламмі та віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Прем’єр-міністр розмовляв із президентом України Зеленським сьогодні вранці. Вони з нетерпінням чекали зустрічі радників з національної безпеки з Європи, України та Сполучених Штатів, яка відбудеться сьогодні, і яку прийматимуть міністр закордонних справ Великої Британії та віцепрезидент США", – процитували у виданні речника британського уряду.

Вказано, що під час розмови прем’єр Британії Кір Стармер та Володимир Зеленський погодилися, що це буде "життєво важливий форум для обговорення прогресу у забезпеченні справедливого та міцного миру". Мовляв, обоє привітали бажання президента США Дональда Трампа покласти край російсько-українській війні.

Повідомлялося, що ця зустріч планується перед самітом Трампа та gутіна, який, за словами американського президента. Остання має відбутися 15 серпня на Алясці.

СШАУкраїнаБританіяВолодимир ЗеленськийКір Стармер

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється