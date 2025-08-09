У Лондоні пройде безпековий форум за участі України, США та європейських країн

Стало відомо, хто її проводитиме.

У суботу, 9 серпня, у Великій Британії відбудеться зустріч з питань безпеки, у якій візьмуть участь представники США, України та Європи.

Про це повідомляє Sky News.

Зустріч проведуть британський міністр закордонних справ Девід Ламмі та віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Прем’єр-міністр розмовляв із президентом України Зеленським сьогодні вранці. Вони з нетерпінням чекали зустрічі радників з національної безпеки з Європи, України та Сполучених Штатів, яка відбудеться сьогодні, і яку прийматимуть міністр закордонних справ Великої Британії та віцепрезидент США", – процитували у виданні речника британського уряду.

Вказано, що під час розмови прем’єр Британії Кір Стармер та Володимир Зеленський погодилися, що це буде "життєво важливий форум для обговорення прогресу у забезпеченні справедливого та міцного миру". Мовляв, обоє привітали бажання президента США Дональда Трампа покласти край російсько-українській війні.

Повідомлялося, що ця зустріч планується перед самітом Трампа та gутіна, який, за словами американського президента. Остання має відбутися 15 серпня на Алясці.