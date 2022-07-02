У Лондоні та Единбурзі відбулися урочисті гарматні салюти на честь 70-річчя правління Єлизавети II
У проведенні гарматного салюту взяв участь загін королівської кінної артилерії, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За даними телеканалу, гарматний салют провели також в Единбурзі.
Як повідомив кореспондент Sky News, військові, які брали участь у салютних групах, готували урочистий захід із 04:00 понеділка.
Постріли під час салюту робили із знарядь часів Першої світової війни. Ці самі знаряддя використовували під час жалобного салюту на згадку про короля Георга VI в 1952 році, а також під час салюту на честь коронації Єлизавети II.
Sky News нагадує, що платиновий ювілей Єлизавети ІІ на британському троні відзначали 6 лютого. Зазвичай гарматний залп відбувається в урочисті дні річниць королівської сім'ї. Проте, згідно з традиціями, якщо річниця випадає на неділю, то гарматний салют проводять на день пізніше - у понеділок.
70-річчя на британському престолі - перший ювілей, який британська королева провела без чоловіка Філіпа, який помер у квітні 2021 року у віці 99 років.
Як повідомляють британські ЗМІ, національні урочистості, присвячені рекорду правління Єлизавети II, відбудуться з 2 до 5 червня.
Єлизавета II зійшла на престол 6 лютого 1952 року у віці 25 років. Саме того дня помер її батько - король Георг VI.
За період її правління у Великій Британії змінилися 14 прем'єр-міністрів - від Вінстона Черчілля до Бориса Джонсона.
Нагадаємо, що 6 лютого 1952 року королівський престол Великої Британії і Співдружності посіла, після смерті батька, 25-річна Єлизавета II
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