У Лондоні та Единбурзі відбулися урочисті гарматні салюти на честь 70-річчя правління Єлизавети II

У королівському парку Вестмінстера - Грін-парку - у понеділок відбулися урочисті залпи з 41 зброї на честь 70-річчя з дня вступу британської королеви Єлизавети II на престол.

У проведенні гарматного салюту взяв участь загін королівської кінної артилерії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними телеканалу, гарматний салют провели також в Единбурзі.

Як повідомив кореспондент Sky News, військові, які брали участь у салютних групах, готували урочистий захід із 04:00 понеділка.

Постріли під час салюту робили із знарядь часів Першої світової війни. Ці самі знаряддя використовували під час жалобного салюту на згадку про короля Георга VI в 1952 році, а також під час салюту на честь коронації Єлизавети II.

Sky News нагадує, що платиновий ювілей Єлизавети ІІ на британському троні відзначали 6 лютого. Зазвичай гарматний залп відбувається в урочисті дні річниць королівської сім'ї. Проте, згідно з традиціями, якщо річниця випадає на неділю, то гарматний салют проводять на день пізніше - у понеділок.

70-річчя на британському престолі - перший ювілей, який британська королева провела без чоловіка Філіпа, який помер у квітні 2021 року у віці 99 років.

Як повідомляють британські ЗМІ, національні урочистості, присвячені рекорду правління Єлизавети II, відбудуться з 2 до 5 червня.

Єлизавета II зійшла на престол 6 лютого 1952 року у віці 25 років. Саме того дня помер її батько - король Георг VI.

За період її правління у Великій Британії змінилися 14 прем'єр-міністрів - від Вінстона Черчілля до Бориса Джонсона.

Нагадаємо, що 6 лютого 1952 року королівський престол Великої Британії і Співдружності посіла, після смерті батька, 25-річна Єлизавета II