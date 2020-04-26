У Lufthansa повідомили про 1,2 мільярда євро збитків за перший квартал 2020 року
Німецький авіаперевізник Lufthansa у своєму проміжному звіті повідомив про 1,2 мільярда євро фінансових збитків.
Про це повідомляє Deutsche Welle, зазначає "Економічна правда".
Видання пише, що розрахунки у даному звіті проводились до виплат податків та відсотків.
Попередні фінансові результати Lufthansa показали, що дохід зменшився на 18% з січня по березень порівняно з тим же періодом у 2019 році. Тільки у березні продажі знизилися майже на 50%.
Наразі ліквідність компанії становить 4,4 млрд євро, проте Lufthansa прогнозує значне падіння у найближчі тижні через необхідність виплат за фінансовими зобов'язаннями та повернення квитків.
У другому кварталі авіакомпанія очікує ще більших операційних втрат, ніж у перші три місяці 2020 року.
Зараз Lufthansa Group проводить переговори з урядами країн про залучення різних фінансових інструментів, для забезпечення платоспроможності у найближчому майбутньому.
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