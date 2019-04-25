У Львівській області троє підлітків убили 17-річного хлопця і запостили фото в соцмережу

У Жовкві Львівської області троє підлітків віком 15-17 років жорстоко вбили свого 17-річного знайомого через грошовий борг. Після вбивства фото загиблого один із підлітків опублікував у соціальних мережах.

Убивство сталося вночі 13 квітня. Троє підлітків у підвалі одного з житлових будинків у Жовкві жорстоко побили 17-річного хлопця, який був винен їм 12 тис. гривень. Коли вони побачили, що хлопець не подає ознак життя, винесли його тіло за будинок і закопали. При цьому вони сфотографували тіло загиблого і надалі один із товаришів оприлюднив ці фото в соціальній мережі. Про це повідомляє регіональне управління поліції.

За фактом публікації світлини 24 квітня поліцейські порушили справу і почали розслідування. Під час перевірки інформація про вбивство хлопця підтвердилася, поліція виявила тіло загиблого і встановила його особу.

Попередньо встановлено, що до вбивства причетні двоє жителів Жовкви віком 15 і 17 років, а також 17-річний житель одного із сіл району. Їх допитали в присутності батьків і психолога, вони зізналися в злочині.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.