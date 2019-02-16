У Львівській області затримали наркоторговця з кокаїном і героїном на два мільйони
"Під час проведених оперативних заходів у наркодилера вилучено 330 г героїну, 250 г кокаїну та 100 г МДМА (екстазі), призначених для подальшої реалізації. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 2 млн гривень. Крім наркотиків і психотропів у фігуранта також вилучено два карабіни, пістолет і патрони до них", - повідомили в Нацполіції області.
Під виглядом підприємницької діяльності у сфері міжнародних вантажних перевезень місцевий житель налагодив кримінальні зв'язки з представниками наркобізнесу Західної Європи. Звідти він постачав дорогі наркотики і психотропи, включаючи кокаїн і екстазі, і збував їх великими партіями на території Львівської області.
Зловмисник був одним з найвпливовіших наркоділків Львівської області.
Йому повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.
Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Полтавщині працівники СБУ і Нацполіції вилучили найбільшу партію метадону в історії України. Організатора угруповання та двох учасників затримано.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- ФОТО Оновлено: У Києві поліція затримала і побила групу активістів "Хто замовив Гандзюк", - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"