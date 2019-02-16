У Львівській області затримали наркоторговця з кокаїном і героїном на два мільйони

У Львівській області правоохоронці затримали 38-річного місцевого жителя, який налагодив контрабандне постачання в Україну наркотичних засобів і психотропних речовин із Західної Європи в особливо великих розмірах.

"Під час проведених оперативних заходів у наркодилера вилучено 330 г героїну, 250 г кокаїну та 100 г МДМА (екстазі), призначених для подальшої реалізації. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 2 млн гривень. Крім наркотиків і психотропів у фігуранта також вилучено два карабіни, пістолет і патрони до них", - повідомили в Нацполіції області.

Під виглядом підприємницької діяльності у сфері міжнародних вантажних перевезень місцевий житель налагодив кримінальні зв'язки з представниками наркобізнесу Західної Європи. Звідти він постачав дорогі наркотики і психотропи, включаючи кокаїн і екстазі, і збував їх великими партіями на території Львівської області.

Зловмисник був одним з найвпливовіших наркоділків Львівської області.

Йому повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Полтавщині працівники СБУ і Нацполіції вилучили найбільшу партію метадону в історії України. Організатора угруповання та двох учасників затримано.