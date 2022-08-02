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У Львові ліквідували дві ботоферми на 18 тисяч акаунтів, які під кураторством з Росії поширювали паніку

В СБУ розповідають, що ботоферми працювали здебільшого у соцмережах: вони розповсюджували фейки та поширювали паніку
Служба безпеки України заявила про викриття і ліквідацію у Львові двох ботоферм на 18 тисяч акаунтів, які поширювали паніку і публікували неправдиві повідомлення про мінування. За попередньою інформацією, ними керували з Росії.
У Львові ліквідували дві ботоферми на 18 тисяч акаунтів, які під кураторством з Росії поширювали паніку Фото: з вільного доступу

Про це повідомив пресцентр СБУ, пише Громадське.

За інформацією слідчих, організували схему три мешканця Львівської області. Двоє з них розташували ботоферми у своїх домівках, третій відповідав за технічне обслуговування.

Техніка, яку виявили на місці роботи ботоферми

Фото: Служба безпеки України

В СБУ розповідають, що ботоферми працювали здебільшого у соцмережах: вони розповсюджували фейки та поширювали паніку. Зокрема, вони публікували неправду про мінування соціально важливих об'єктів та критичної інфраструктури.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили тисячі сім-карток, ноутбуки та інші речі, які підтверджують злочини. Кримінальну справу відкрили за статтею 259 Кримінального кодексу України. За це загрожує від 2 до 8 років тюрми. Наразі визначають усіх причетних.

Хвиля "мінувань"

Протягом останніх тижнів у низці регіонів України надходили повідомлення про нібито замінування станцій метро, аеропортів, будівель держорганів та навчальних закладів. В СБУ та Міністерстві внутрішніх справ це пов'язують із гібридною війною РФ та закликають не панікувати.

Упродовж усього 2021 року було 1 100 неправдивих анонімних повідомлень, а лише за перший місяць 2022 року правоохоронці отримали близько тисячі повідомлень про мінування приблизно 10 тисяч об'єктів по всій країні.

У 2021-му році в Україні про підозру оголосили 184 "мінерам", до суду скерували 226 проваджень. Натомість від початку 2022-го станом на кінець січня поліція знайшла 16 псевдомінерів, п’ятьом із яких оголосили про підозру.

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08 02 2022 15:40
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