У Львові ліквідували дві ботоферми на 18 тисяч акаунтів, які під кураторством з Росії поширювали паніку
Про це повідомив пресцентр СБУ, пише Громадське.
За інформацією слідчих, організували схему три мешканця Львівської області. Двоє з них розташували ботоферми у своїх домівках, третій відповідав за технічне обслуговування.
Техніка, яку виявили на місці роботи ботоферми
Фото: Служба безпеки України
В СБУ розповідають, що ботоферми працювали здебільшого у соцмережах: вони розповсюджували фейки та поширювали паніку. Зокрема, вони публікували неправду про мінування соціально важливих об'єктів та критичної інфраструктури.
Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили тисячі сім-карток, ноутбуки та інші речі, які підтверджують злочини. Кримінальну справу відкрили за статтею 259 Кримінального кодексу України. За це загрожує від 2 до 8 років тюрми. Наразі визначають усіх причетних.
Хвиля "мінувань"
Протягом останніх тижнів у низці регіонів України надходили повідомлення про нібито замінування станцій метро, аеропортів, будівель держорганів та навчальних закладів. В СБУ та Міністерстві внутрішніх справ це пов'язують із гібридною війною РФ та закликають не панікувати.
Упродовж усього 2021 року було 1 100 неправдивих анонімних повідомлень, а лише за перший місяць 2022 року правоохоронці отримали близько тисячі повідомлень про мінування приблизно 10 тисяч об'єктів по всій країні.
У 2021-му році в Україні про підозру оголосили 184 "мінерам", до суду скерували 226 проваджень. Натомість від початку 2022-го станом на кінець січня поліція знайшла 16 псевдомінерів, п’ятьом із яких оголосили про підозру.
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