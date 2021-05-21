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У Львові проїзд у громадському транспорті подорожчав із 7 до 10 грн

Рішення набуде чинності з моменту опублікування
Вартість проїзду в електротранспорті залежатиме від способу купівлі квитка: 10 грн - якщо купувати квиток у водія, 9 грн - за умови купівлі квитка в спеціалізованих точках продажу.
У Львові проїзд у громадському транспорті подорожчав із 7 до 10 грн

Львівський міськвиконком на засіданні в п'ятницю ухвалив рішення про підвищення тарифу на проїзд в усіх видах громадського транспорту в місті до 10 грн.

Водночас вартість проїзду в електротранспорті залежатиме від способу купівлі квитка: 10 грн - якщо купувати квиток у водія, 9 грн - за умови купівлі квитка в спеціалізованих точках продажу і 8,5 грн - у разі купівлі квитка онлайн.

Вартість місячних проїзних в електротранспорті залишається без змін: 150 грн (80 грн - для пільгових категорій).

Як зазначено в проекті документа, рішення набуде чинності з моменту опублікування.

Заступниця мера Львова Ірина Маруняк під час виступу на засіданні виконкому заявила, що таке рішення є компромісним.

"Станом на сьогодні економічно обґрунтований тариф на проїзд в електротранспорті становить 12,4 грн, а в автобусах - 14,6 грн. Але зараз ми вносимо пропозицію на розгляд виконкому, щоб тариф становив 10 грн, зважаючи на результати громадських слухань і можливості наших жителів", - сказала Маруняк.

Львівський міськвиконком встановив тариф у 7 грн на проїзд в автобусах у лютому 2019 року, а на проїзд в електротранспорті - у січні 2020 року.

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21 05 2021 13:55
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