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У Львові рятувальники розібралися з наслідками негоди - два дні тому там затопило вулиці й повалило дерев

Станом на ранок 27 червня всі роботи вони вже завершили
Вчора, 26 червня, у Львові рятувальники продовжили роботи з ліквідації наслідків негоди після сильного дощу та поривів вітру.
У Львові рятувальники розібралися з наслідками негоди - два дні тому там затопило вулиці й повалило дерев Фото: Громадське телебачення

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, зазначає "Громадське".

Так, вчора підрозділи ДСНС відкачали 350 метрів кубічних води з підтоплених ділянок міста, розрізали та прибрали 18 дерев на семи вулицях.

Всього з 25 червня рятувальники відкачали приблизно 2 830 метрів кубічних води з 23 присадибних ділянок, 13 житлових будинків та одного підземного переходу. Також вони розрізали та прибрали 86 дерев.

Також станом на 7:00 27 червня внаслідок негоди через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередачі залишаються знеструмленими 393 населені пункти у 8 областях (Київська, Чернігівська, Житомирська, Черкаська, Вінницька, Львівська, Кіровоградська та Одеська). До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Що сталося у Львові?

Львів 25 червня після обіду накрила буря із сильним дощем. Унаслідок цього в місті затопило низку вулиць, дерева повалило на автомобілі, а з історичних пам'яток позривало покрівлі. Низка потягів виїхала з міста із затримкою.

Центр міста був непроїзний, вулиці тимчасово перетворилися на річки. Вітром зірвало частину даху з одного з найстаріших храмів Львова - Успенської церкви на вулиці Руській.

Також дощ затопив вулицю Сахарова, і там обірвало трамвайну лінію електропередач. Через негоду у Львові навіть вимикали струм усього міського електротранспорту. 

Нагадаємо, що через вплив антициклону Zoe в Україну прийшла сильна спека

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27 06 2021 11:11
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