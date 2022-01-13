У Львові тестують е-квиток

Наше завдання на січень-лютий – максимально видати всім, хто звертається, транспортні картки. Аби з березня ми могли повністю відмовитися від посвідчень, а всі пільговики користувалися картками і валідували свій проїзд

У Львові в четвер, 13 січня, стартував перший етап впровадження електронного квитка за проїзд у громадському транспорті.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

Зазначається, що перший етап впровадження е-квитка у львівському громадському транспорті передбачає тестування обладнання та системи автоматизованої оплати проїзду загалом. Для пасажирів продовжує діяти готівкова форма оплати за проїзд.

Щодо пільгових категорій, то, як пояснив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило, відсьогодні вони, паралельно з посвідченнями, які дають право на проїзд, зможуть користуватися вже і транспортними картками «ЛеоКарт».

«Вони мають завалідувати транспортну картку. Тобто ми вже поступово виводимо з використання посвідчення. З березня плануємо повністю перейти на надання пільговикам права проїзду винятково на підставі транспортних карток «ЛеоКарт». Наше завдання на січень-лютий – максимально видати всім, хто звертається, транспортні картки. Аби з березня ми могли повністю відмовитися від посвідчень, а всі пільговики користувалися картками і валідували свій проїзд», - зазначив Забарило.

На першому етапі продовжує діяти готівкова форма оплати проїзду. Вартість однієї поїздки залишається на рівні 10 грн. Такою вона буде і надалі для тих пасажирів, які оплачуватимуть поїздки безготівково після того, як електронна форма оплати запрацює цілком – на другому етапі впровадження е-квитка. Також така форма оплати дозволить пасажиру в межах 40 хв здійснити безоплатну пересадку.

На другому етапі впровадження е-квитка пасажири зможуть оплачувати проїзд за допомогою спеціального мобільного застосунку, банківської картки, загальної транспортної картки «ЛеоКарт» або персоналізованої загальної транспортної картки «ЛеоКарт». Персоналізовану загальну транспортну картку «ЛеоКарт» можна буде придбати.

Після того, коли повністю запрацює електронна форма оплати за проїзд, пасажир, який не матиме е-квитка, зможе за готівку придбати паперовий квиток у водія. Коштуватиме такий одноразовий квиток 15 грн та вже не даватиме права пасажиру здійснити безоплатну пересадку.

За словами Забарила, перехід на безготівкову форму оплати планується на кінець першого кварталу – початок другого кварталу цього року.

У Львівській міській раді тих пільговиків, котрі ще не подали документи на виготовлення транспортних карток «ЛеоКарт», закликають зробити це якнайшвидше. Документи на виготовлення пільгових карток можна подавати у пункти їх прийому, а також онлайн на Порталі мешканців. На сьогодні на території Львівської МТГ діє 26 пунктів, де приймають документи, 19 точок, де картки видають одразу за 10-15 хв, та 17 пунктів, де видають картки, оформлені в попередній період.

Як повідомляв Укрінформ, КП «Львівавтодор» ще в листопаді 2016 року уклало з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) кредитний договір щодо впровадження проєкту е-квитка у Львові на загальну суму 10,0 млн євро. Місцевий внесок - 1,2 млн євро.

12 березня 2020 року відбулося підписання договору з консорціумом Mikroelektronika & SoftServe — переможцем тендеру. Але лише у квітні 2021 року громадський транспорт Львова почали облаштовувати валідаторами.