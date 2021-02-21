У Львові ймовірний крадій закопався у снігу, щоб сховатися від поліції – чи розшукали злочинця Імовірні зловмисники встигли зняти з автівки значок та запчастину, орієнтовна вартість якої 40-50 тисяч гривень

У Львові поліцейські затримали двох чоловіків, які, ймовірно, причетні до крадіжок запчастин з автівок. Один із чоловіків намагався сховатися від правоохоронців у снігу.

Поліція затримали крадіїв авто

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області, пише "Громадське". Так, патрульні отримали виклик про невідомих, які присіли біля автомобіля Mazda 6. Ймовірні зловмисники почали тікати, коли помітили, як службовий автомобіль наближається. Правоохоронці почали наздоганяти чоловіків, одного з них затримали майже одразу, кажуть у пресслужбі. Іншого знайшли через 10 хвилин: він закопався у снігу в парку під деревом. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною. За попередніми даними, ймовірні зловмисники встигли зняти з автівки значок та запчастину, орієнтовна вартість якої 40-50 тисяч гривень. Також, можливо, ці чоловіки причетні до декількох схожих злочинів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію