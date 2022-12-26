Матеріали:
Теми:
ЗДОРОВ'Я

У Львові зібралися медики з усієї України — говорили про реабілітацію постраждалих унаслідок війни

26 грудня 2022, 15:47
У Львові зібралися медики з усієї України — говорили про реабілітацію постраждалих унаслідок війни
Фото: Укрінформ
Перед українською медичною системою наразі стоїть завдання, як організувати та надати допомогу сотням тисяч громадян, які постраждали через війну, відновити свій фізичний та психоемоційний стан.
Про це розповіла дружина Президента Олена Зеленська у Telegram.
 
"Нині перед нашою медичною системою постав один з найгостріших викликів: як допомогти сотням тисяч людей, які постраждали через війну, відновити свій фізичний та психоемоційний стан? Цьому був присвячений дводенний воркшоп "Сучасна практика організації реабілітації в медичних закладах", - зазначила вона.
 
За словами першої леді, 70 фахівців з усієї України зібралися у Першому медоб’єднанні Львова, де від початку повномасштабного вторгнення допомагають пораненим, обговорили стандарти доказової реабілітації, політику держави в цьому напрямку та проблеми, з якими вони зіштовхуються на цьому шляху.
 
Зеленська проінформувала, що серед учасників заходу були представники Офісу Президента, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики та керівники медичних закладів.
 
"Адже ціль — на державному рівні створити найкращу систему, аби потурбуватися про кожного та про кожну. Щоб за допомогою методів доказової медицини повертати людей до нормального життя", - підкреслила дружина Президента.
 
Раніше у МОЗ повідомили, що 20-21 грудня у Львові відбувся воркшоп "Сучасна практика організації реабілітації в медичних закладах України". У заході взяли участь представники влади та міжнародних організацій, керівники медзакладів.
медицинавійна з РосієюреабілітаціяОлена Зеленська

Останні матеріали

Політика
"Якщо ви не вмієте читати". Пропагандон путіна збісився у прямому ефірі через Зеленського – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 17:22
Уроки війни в Україні: навчання може забезпечити перемогу. Що варто прочитати – Мік Раян
Політика
Уроки війни в Україні: навчання може забезпечити перемогу. Що варто прочитати – Мік Раян
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 11:22
Захід поводився як невіглас щодо росії. Зараз він робить більше, але занадто мало і пізно – Едвард Лукас
Політика
Захід поводився як невіглас щодо росії. Зараз він робить більше, але занадто мало і пізно – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 грудня 2022, 09:31
Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки.
Технології
Людське обличя алгоритмічної війни та її небезпеки. "Війна магів", частина ІІ – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 14:08
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у
Технології
Навіщо гендиректор Palantir приїздив влітку до Зеленського у Київ. Про переваги українців у "війні магів", частина І – The Washington Post
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 11:57
Прорахунки. Як росіяни планували
Політика
Прорахунки. Як росіяни планували "безперешкодно" маршем захопити Київ – версія The New York Times
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 10:07
росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення кремля – CNN
Політика
росія достатньо довго волала про ескалацію. За поставками Patriot мають йти більш радикальні кроки, спрямовані на повалення кремля – CNN
Переклад iPress – 23 грудня 2022, 08:23
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
Політика
Виступ Зеленського у Конгресі США: Україна може і виграє цю війну, але це вимагатиме терпіння, підтримки та відданості з боку партнерів – генерал Мік Раян
22 грудня 2022, 15:54
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється