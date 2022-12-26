У Львові зібралися медики з усієї України — говорили про реабілітацію постраждалих унаслідок війни

Перед українською медичною системою наразі стоїть завдання, як організувати та надати допомогу сотням тисяч громадян, які постраждали через війну, відновити свій фізичний та психоемоційний стан.

Про це розповіла дружина Президента Олена Зеленська у Telegram.

"Нині перед нашою медичною системою постав один з найгостріших викликів: як допомогти сотням тисяч людей, які постраждали через війну, відновити свій фізичний та психоемоційний стан? Цьому був присвячений дводенний воркшоп "Сучасна практика організації реабілітації в медичних закладах", - зазначила вона.

За словами першої леді, 70 фахівців з усієї України зібралися у Першому медоб’єднанні Львова, де від початку повномасштабного вторгнення допомагають пораненим, обговорили стандарти доказової реабілітації, політику держави в цьому напрямку та проблеми, з якими вони зіштовхуються на цьому шляху.

Зеленська проінформувала, що серед учасників заходу були представники Офісу Президента, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики та керівники медичних закладів.

"Адже ціль — на державному рівні створити найкращу систему, аби потурбуватися про кожного та про кожну. Щоб за допомогою методів доказової медицини повертати людей до нормального життя", - підкреслила дружина Президента.

Раніше у МОЗ повідомили, що 20-21 грудня у Львові відбувся воркшоп "Сучасна практика організації реабілітації в медичних закладах України". У заході взяли участь представники влади та міжнародних організацій, керівники медзакладів.