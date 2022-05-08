НОВИНИЛьвівська влада ухвалила рішення перейменувати 8 вулиць в рамках так званої деколонізації, на черзі ще 31.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові зникли вулиці Некрасова та Брюллова
Фото: Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org (RFE/RL)
"Робоча група проаналізувала понад 100 різних звернень (пропозицій). На сесії міськради ми визначили, що 53 вулиці з цього списку будуть деколонізовані... таблички з новими назвами вулиць вже розміщуються в нашому місті", - цитує агентство "Інтерфакс-Україна" першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка.
Відтепер вулиця російського поета Миколи Некрасова носить назву героя, поета, громадського активіста Юрія Руфа, російського художника Карла Брюллова - засновниці музею терору Ірини Калинець. Окрім того, вулиця Дагестанська тепер Гостомельська, є також нові назви - Чорнобаївська та Херсонська.
Деколонізацією в Україні називають процес позбавлення від російського імперського минулого. Вона активізувалася в 2015 році після ухвалення Верховною Радою відповідних "декомунізаційних" законів. З того часу в Україні перейменовані сотні населених пунктів, тисячі топонімів, демонтовано більше 2,5 тис. комуністичних пам'ятників та пам'ятних знаків.
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05 08 2022 15:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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