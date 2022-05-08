У Львові зникли вулиці Некрасова та Брюллова

Львівська влада ухвалила рішення перейменувати 8 вулиць в рамках так званої деколонізації, на черзі ще 31.

Фото: Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org (RFE/RL)

"Робоча група проаналізувала понад 100 різних звернень (пропозицій). На сесії міськради ми визначили, що 53 вулиці з цього списку будуть деколонізовані... таблички з новими назвами вулиць вже розміщуються в нашому місті", - цитує агентство "Інтерфакс-Україна" першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка. Відтепер вулиця російського поета Миколи Некрасова носить назву героя, поета, громадського активіста Юрія Руфа, російського художника Карла Брюллова - засновниці музею терору Ірини Калинець. Окрім того, вулиця Дагестанська тепер Гостомельська, є також нові назви - Чорнобаївська та Херсонська. Деколонізацією в Україні називають процес позбавлення від російського імперського минулого. Вона активізувалася в 2015 році після ухвалення Верховною Радою відповідних "декомунізаційних" законів. З того часу в Україні перейменовані сотні населених пунктів, тисячі топонімів, демонтовано більше 2,5 тис. комуністичних пам'ятників та пам'ятних знаків.

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