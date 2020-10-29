У листопаді у "Софії Київській" відбудеться виставка пропозицій ескізів великого Державного герба України

У листопаді в Національному заповіднику "Софія Київська" відбудеться виставка ескізів великого Державного герба України, які беруть участь у конкурсі.

"У листопаді у приміщенні "Софії Київської" планується провести публічну виставку всіх наданих на конкурс ескізів, щоб громадськість і всі охочі могли прийти та ознайомитися", - сказала голова Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти Галина Григоренко на прес-конференції у четвер, повідомляє "Інтерфакс-України".

За її словами, під час цієї виставки і відбуватиметься засідання журі, яке обговорить у який спосіб вибере переможця конкурсу.

Вона зазначила, на цей момент надійшло вже 40 заявок із ескізами на участь у конкурсі, їх продовжать приймати до 1 листопада.

Як повідомлялося, 25 серпня Верховна Рада України доручила Кабміну провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України.

30 вересня Кабмін регламентував проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Зокрема, для нагородження найкращих проектів ескізів встановлюються премії: перша премія - 100 тис. грн, друга премія - 50 тис. грн і третя премія - 30 тис. грн.

Наразі затверджено лише малий герб країни (тризуб). З 1996 року уряд проводив конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба і найкращий текст гімну. Влітку 2000 року уряд затвердив проект великого Державного герба України і текст Державного гімну України.

Проект герба України є зображенням на синьому щиті золотистого знаку князівства Володимира Великого (малий державний герб України - тризуб). З боків щита зображені щитотримачі: справа - козак із мушкетом (герб Війська Запорізького), зліва - коронований лев (герб Галицько-Волинської держави). Над щитом - княжа корона, а під щитом - переплетені з гроном червоної калини золоте колосся пшениці та синьо-жовта стрічка. Проте до затвердження проекту законодавчо справа так і не дійшла.

Згідно зі ст. 20 Конституції України (ухвалена в 1996 р.) "головним елементом великого Державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого (малий державний герб України). Великий Державний герб встановлюється з урахуванням малого Державного герба України та герба Війська Запорізького законом, що ухвалюється не менше як двома третіми від конституційного складу Верховної Ради України".

Читайте також: Поляка, який спалив герб України, видворили з країни