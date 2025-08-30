Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Литві на кордоні із рф та білоруссю встановили "зуби дракона"

30 серпня 2025, 16:21
У Литві на кордоні із рф та білоруссю встановили
Фото: news.mail.ru
Це є частиною запланованих заходів контрмобільності для Балтійської оборонної лінії
Литовські військові повідомили, що встановили загородження для посилення безпеки кордону на невикористовуваних дорогах на пунктах пропуску з росією та білоруссю.
 
Про це пише LRT. 
 
Як заявив командувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас, встановлені бар'єри є частиною "великої, цілісної картини". 
 
"Ми починаємо з тактичного рівня – конкретних перешкод на кордоні, а пізніше об'єднаємо весь інженерний сценарій в єдину концептуальну систему", – сказав він. 
 
"Зуби дракона" встановили на дорогах у невикористовуваних пунктах пропуску на кордоні, а на тих, що використовуються, їх розмістили у легкодоступних місцях поблизу, щоб їх можна було швидко використовувати за потреби.
 
Заходи посилення безпеки кордону вже встановлені на невикористовуваних пунктах пропуску на кордоні з білоруссю "Шумскас", "Лаворішкес", "Райгардас", "Латежеріс", а також на невикористовуваному пункті пропуску на кордоні з росією "Романішкес" та в деяких інших районах.
 
За словами військових, роботи з обмеження проїзду невикористовуваними дорогами на прикордонних контрольно-пропускних пунктах є запланованими та є частиною майбутньої Балтійської оборонної лінії – довгострокового плану заходів для всіх країн Балтії та Польщі, що зменшує загрозу сухопутного вторгнення та обмежує можливі дії ворожих держав на суші.
 
Найближчим часом Збройні сили Литви проведуть подальшу оцінку інших важливих прикордонних районів, де також планують обмеження мобільності.
