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У Литві позбавили громадянства двох осіб, які можуть воювати проти України на боці рф

23 жовтня 2024, 21:55
У Литві позбавили громадянства двох осіб, які можуть воювати проти України на боці рф
Фото: news.mail.ru
Спецслужби надали МВС інформацію, що ці люди можуть перебувати у російських збройних силах.
Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте ухвалила рішення позбавити громадянства двох осіб, які можуть воювати на боці росії.
 
Про це пише LRT.
 
Литовське громадянство втратили Віталіюс Казакявічюс 1984 року народження і Юозас Самуоліс 1978 року народження.
 
Спецслужби надали МВС інформацію, що ці люди можуть перебувати у російських збройних силах. Зв’язатися офіційними каналами з ними не вдається. Але закон дає можливість позбавити громадянства, якщо особа перебуває на службі іншої держави без дозволу уряду.
 
У вересні ще одного литовці позбавили громадянства – він теж воював в Україні на боці рф.
громадянствоЛитвавійна в Україніросія окупанти

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