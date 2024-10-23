У Литві позбавили громадянства двох осіб, які можуть воювати проти України на боці рф

Спецслужби надали МВС інформацію, що ці люди можуть перебувати у російських збройних силах.

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте ухвалила рішення позбавити громадянства двох осіб, які можуть воювати на боці росії.

Литовське громадянство втратили Віталіюс Казакявічюс 1984 року народження і Юозас Самуоліс 1978 року народження.

Спецслужби надали МВС інформацію, що ці люди можуть перебувати у російських збройних силах. Зв’язатися офіційними каналами з ними не вдається. Але закон дає можливість позбавити громадянства, якщо особа перебуває на службі іншої держави без дозволу уряду.

У вересні ще одного литовці позбавили громадянства – він теж воював в Україні на боці рф.