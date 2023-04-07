У Литві припинили схему нелегального імпорту підсанкційної деревини з білорусі та росії
Митна служба Литви заявила, що після посилення митного контролю повністю ліквідувала імпорт російської та білоруської деревини та лісопродукції, який відбувався в обхід санкцій із Казахстану та Киргизстану.
Про це йдеться в заяві відомства.
У грудні 2022 року "білоруський центр розслідувань" опублікував матеріал, у якому показав, як російські та білоруські компанії продовжують завозити деревину до Литви, подаючи її нібито як товар із Казахстану чи Киргизстану.
Після цього литовські митники виявили, що з початком повномасштабної війни в Україні зросла кількість спроб ввезення на митну територію Європейського Союзу лісо- та пиломатеріалів, вироблених у роосії та білорусі, в обхід обмежувальних заходів.
"З метою запобігання цим зловживанням і відповідно до роз'яснень Європейської комісії наприкінці минулого року митні органи Литви посилили контроль за такими товарами, посиливши перевірку наданих документів і маршрутів транспортування в пунктах контролю на кордоні з Республікою білорусь і Калінінградською областю російської федерації", – зазначається в повідомленні.
Крім оглядових перевірок, від імпортувальників на кордоні з Литвою почали вимагати, щоб товар супроводжувався документами, що підтверджують походження товару, зокрема його виробника та адресу місця виготовлення.
"В одному випадку місцем виготовлення був вказаний багатоквартирний будинок, а в інших випадках у водіїв було виявлено кілька комплектів документів, частина з яких була адресована білоруській, а частина – литовській митниці", – зазначає Митна служба Литви.
У першому кварталі 2023 року Литва майже дев’ять тисяч разів відмовила в імпорті, експорті й транзит (за 2022 рік, рахуючи з кінця лютого, таких випадків було 27 тисяч) і веде майже 100 розслідувань щодо можливих порушень санкцій.
Нагадаємо, Литва заборонила росіянам купувати нерухомість.