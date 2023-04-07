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ПОЛІТИКА

У Литві припинили схему нелегального імпорту підсанкційної деревини з білорусі та росії

07 квітня 2023, 21:30
У Литві припинили схему нелегального імпорту підсанкційної деревини з білорусі та росії
Фото: news.mail.ru
Крім оглядових перевірок, від імпортувальників на кордоні з Литвою почали вимагати, щоб товар супроводжувався документами, що підтверджують походження товару, зокрема його виробника та адресу місця виготовлення.

Митна служба Литви заявила, що після посилення митного контролю повністю ліквідувала імпорт російської та білоруської деревини та лісопродукції, який відбувався в обхід санкцій із Казахстану та Киргизстану.

Про це йдеться в заяві відомства.

У грудні 2022 року "білоруський центр розслідувань" опублікував матеріал, у якому показав, як російські та білоруські компанії продовжують завозити деревину до Литви, подаючи її нібито як товар із Казахстану чи Киргизстану.

Після цього литовські митники виявили, що з початком повномасштабної війни в Україні зросла кількість спроб ввезення на митну територію Європейського Союзу лісо- та пиломатеріалів, вироблених у роосії та білорусі, в обхід обмежувальних заходів.

"З метою запобігання цим зловживанням і відповідно до роз'яснень Європейської комісії наприкінці минулого року митні органи Литви посилили контроль за такими товарами, посиливши перевірку наданих документів і маршрутів транспортування в пунктах контролю на кордоні з Республікою білорусь і Калінінградською областю російської федерації", – зазначається в повідомленні.

Крім оглядових перевірок, від імпортувальників на кордоні з Литвою почали вимагати, щоб товар супроводжувався документами, що підтверджують походження товару, зокрема його виробника та адресу місця виготовлення.

"В одному випадку місцем виготовлення був вказаний багатоквартирний будинок, а в інших випадках у водіїв було виявлено кілька комплектів документів, частина з яких була адресована білоруській, а частина – литовській митниці", – зазначає Митна служба Литви.

У першому кварталі 2023 року Литва майже дев’ять тисяч разів відмовила в імпорті, експорті й транзит (за 2022 рік, рахуючи з кінця лютого, таких випадків було 27 тисяч) і веде майже 100 розслідувань щодо можливих порушень санкцій.

Нагадаємо, Литва заборонила росіянам купувати нерухомість.

Литваімпортдеревинабілорусрф тероризм

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