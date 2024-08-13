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ПОЛІТИКА

У Литві розпочали масштабне розслідування щодо порушення санкцій та контрабанди до росії

13 серпня 2024, 15:51
У Литві розпочали масштабне розслідування щодо порушення санкцій та контрабанди до росії
Фото: news.mail.ru
Загальна вартість ймовірної контрабанди становить майже 2 мільйони євро.

У Литві розгорнулося масштабне розслідування у справі про порушення міжнародних санкцій і контрабанду товарів до росії. Підозрюваними є семеро фізичних і чотири юридичні особи.

Про це повідомляє прес-служба Служби розслідування фінансових злочинів при МВС Литви.

Загальна вартість ймовірної контрабанди становить майже 2 мільйони євро.

Згідно з попередніми даними, група з п'яти литовських громадян, діючи за вказівками російських громадян, намагалася обійти міжнародні санкції та експортувати до росії товари, заборонені до ввезення.

Група закупила зазначені товари в країнах Європейського Союзу з березня 2022 року до серпня 2024 року, використовуючи експортні декларації з неправдивими найменуваннями і вказуючи в документах країни призначення, такі як Туреччина, Казахстан, Узбекистан і білорусь. Загальна вартість незаконно експортованих товарів перевищує 1,9 мільйона євро.

У рамках розслідування проведено 18 обшуків у будинках, автомобілях і ділових приміщеннях підозрюваних у Вільнюсі. Вилучено документи, мобільні телефони, комп'ютери та сервери з інформацією про діяльність підозрюваних.

Підозрюваним висунуто обвинувачення, і на їхнє майно накладено тимчасові обмеження. Прокуратура попереджає, що за порушення міжнародних санкцій і контрабанду передбачено суворі міри покарання, включно зі штрафами та позбавленням волі на строк до восьми років. 

Литваконтрабандасанкціі проти росії

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