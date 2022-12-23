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ПОЛІТИКА

У Литві вважають, що після зустрічі Зеленського і Байдена інші країни прискорять постачання зброї Україні

23 грудня 2022, 15:18
У Литві вважають, що після зустрічі Зеленського і Байдена інші країни прискорять постачання зброї Україні
Фото: з вільного доступу
Сьогодні головний посил - виграти війну, а війну неможливо виграти без зброї

Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона передав західним лідерам і Європі чіткий сигнал, що Україна може виграти війну тільки за більшої військової підтримки,  заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише Delfi.

"Хочу звернути увагу, що в промові та публічному спілкуванні акцент робився на зброї. Це також робилося шляхом ретельного обмірковування основного повідомлення. І сьогодні головний посил - виграти війну, а війну неможливо виграти без зброї", - глава він.

Керівник МЗС Литви зазначив, що більшість держав, які постачають зброю, побоюються, що відправлена зброя буде сприйнята росією як ескалація. Але він сподівається, що системи протиракетної оборони Patriot покажуть, що додаткова зброя - це не ескалація.

 "Завжди є спроба зрівняти чашу терезів, і дії США показують, що Patriot - це не ескалація. Я очікую, що, можливо, це спонукає інші країни оцінити або переоцінити, яке додаткове озброєння вони можуть відправити в Україну, а найбільше потрібні танки", - сказав він.


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