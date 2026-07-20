У Литві заявили, що кремль може розглядати Балтію і Польщу як наступну ціль

рф не досягла поставлених цілей в Україні та може спробувати компенсувати це новою ескалацією проти країн НАТО.

росія не досягла перемоги у війні проти України, тому кремль може шукати нову ескалацію для демонстрації успіху.

Серед можливих напрямків тиску москва розглядає Балтійський регіон і Польщу, заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас, пише литовський мовник LRT.

За словами Каунаса, російське суспільство дедалі частіше ставить питання про ціну війни та відсутність обіцяної москвою перемоги.

"кремлю і путіну потрібна нова ескалація, якась нова перемога, і в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща", – заявив міністр.

Його слова прозвучали після заяви президента Литви Гітанаса Науседи про можливі спроби росії перевірити єдність НАТО через провокації в країнах Балтії або Польщі.

За словами Науседи, така оцінка базується на даних розвідки. Йдеться про можливі атаки на критичну інфраструктуру, які росія може здійснювати як традиційними військовими засобами, так і за допомогою гібридних методів.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припускав, що Москва може спробувати провести операцію під "фальшивим прапором", зокрема із використанням дронів українського виробництва.

Водночас начальник Генерального штабу Литви генерал Раймундас Вайкшнорас заявив, що наразі немає ознак підготовки рф прямої військової агресії проти Литви чи інших країн Балтії. Однак він не виключив можливих провокацій із використанням військових засобів.

Того тижня сталов відомо, що НАТО посилить захист Балтійського моря через загрози з боку рф.