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У людей, які п'ють понад 6 чашок кави на день, зростає ризик захворювань серця - дослідження

Водночас фахівці не помітили ризик захворювань у людей, котрі п’ють каву без кофеїну, та в тих, чия добова норма складає 1-2 чашки кави
Вчені з університету Південної Австралії з'ясували, що у тих людей, які п'ють понад 6 чашок кави на день, вищий ризик розвитку серцевих хвороб.
У людей, які п Фото: з вільних джерел

Результати дослідження опубліковані в American Journal of Clinical Nutrition, повідомляє "Громадське".

У людей, які п'ють 6 чашок напою на день ризик отримати захворювання серця та судин зростає на 22%. Зокрема вчені виділили ризик інфаркту міокарда та гіпертонії.

Водночас фахівці не помітили ризик захворювань у людей, котрі п’ють каву без кофеїну, та в тих, чия добова норма складає 1-2 чашки кави.

Дослідники також наголосили, що помірне вживання цього напою впливає на організм позитивно.

У дослідженні взяли участь понад 347 тисяч осіб від 37 до 73 років.

Нагадаємо, що вчені з'ясували, що нові друзі можуть послабити бажання у наркозалежних шукати чергову дозу

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25 11 2019 17:25
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