ЗДОРОВ'Я НОВИНИВчені з університету Південної Австралії з'ясували, що у тих людей, які п'ють понад 6 чашок кави на день, вищий ризик розвитку серцевих хвороб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У людей, які п'ють понад 6 чашок кави на день, зростає ризик захворювань серця - дослідження
Водночас фахівці не помітили ризик захворювань у людей, котрі п’ють каву без кофеїну, та в тих, чия добова норма складає 1-2 чашки кави
Фото: з вільних джерел
Результати дослідження опубліковані в American Journal of Clinical Nutrition, повідомляє "Громадське".
У людей, які п'ють 6 чашок напою на день ризик отримати захворювання серця та судин зростає на 22%. Зокрема вчені виділили ризик інфаркту міокарда та гіпертонії.
Водночас фахівці не помітили ризик захворювань у людей, котрі п’ють каву без кофеїну, та в тих, чия добова норма складає 1-2 чашки кави.
Дослідники також наголосили, що помірне вживання цього напою впливає на організм позитивно.
У дослідженні взяли участь понад 347 тисяч осіб від 37 до 73 років.
Нагадаємо, що вчені з'ясували, що нові друзі можуть послабити бажання у наркозалежних шукати чергову дозу
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25 11 2019 17:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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