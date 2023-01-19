У лютому росія та Китай проведуть військово-морські навчання біля Південної Африки - Associated Press

Збройні сили Південної Африки заявили, що вони та ВМС росії та Китаю братимуть участь у «багатонаціональних морських навчаннях»

Наступного місяця росія та Китай проведуть військово-морські навчання в Індійському океані біля узбережжя Південної Африки, що є ще одним свідченням зміцнення їхніх відносин із найрозвинутішою країною Африки на тлі війни в Україні та глобальної фінансової нестабільності, пише Associated Press.

Збройні сили Південної Африки заявили в четвер, що вони та ВМС росії та Китаю братимуть участь у «багатонаціональних морських навчаннях» 17-27 лютого біля східного узбережжя Південної Африки поблизу міст Дурбан і Річардс-Бей.

Навчання відбудуться приблизно до річниці вторгнення росії в Україну 24 лютого, і більше уваги приділятимуть відмові Південної Африки — провідного голосу на своєму континенті — стати на бік Заходу та засудити дії росії.

Оголошення також зроблено за кілька днів до того , як міністр закордонних справ росії Сергій Лавров має відвідати Південну Африку та провести переговори з південноафриканським колегою Наледі Пандором.

Минулого року уряд Південно-Африканської Республіки заявив, що зайняв нейтральну позицію щодо України та закликав до діалогу та дипломатії, але майбутні військово-морські навчання змусили головну опозиційну партію країни звинуватити уряд у тому, що він фактично став на бік росії.

Уряд Південно-Африканської Республіки заперечує, що став на бік країни-агресора, і закликав припинити війну в Україні.