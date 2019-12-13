У лютому в Києві пройде міжнародний форум музичної індустрії Selector PRO
Як повідомляють організатори, в його рамках пройдуть нетворкінг-сесії, шоукейс, панельні дискусії, передає LB.ua.
Форум розширить свій географічний фокус з Великобританії й України до Східної Європи та Центральної Азії. Тематичний фокус - розвиток бізнесу в індустрії живих виступів і розширення на сусідні музичні ринки.
У перший день форуму на закритій нетворкінг-сесії українські концертні агентства і незалежні промоутери зустрінуться з музичними агентами з Великобританії, промоутерами зі Східної Європи, Західних Балкан і Центральної Азії.
8 лютого відбудеться відкрита частина музичної конференції, на яку приїдуть Рік Мортон з Blow Up Live, Пол МакГіверн з Pitch&Smith, Ребекка Прочнік з Earth Music Agency Ltd, Ханна Шобгола з Echo Location Talent і Джейн Біз, програмна директорка концертного залу Roundhouse.
Друга панельна дискусія буде присвячена організації спільних турів в Європі й Азії. Завершальна панель буде про можливості маленьких концертних майданчиків і міжнародні можливості підтримки музичного сектору від фондів.
Нагадаємо, що Британська рок-група The Who випустила новий альбом під назвою Who.
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