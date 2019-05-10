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У Манчестері створили доріжки для людей, які зависають у телефонах на ходу

За даними соціологів, що близько 75% британців мають звичку одночасно ходити та користуватися телефонами
"Повільні доріжки" довжиною 75 метрів можна побачити на бульварі Хардман
У Манчестері створили доріжки для людей, які зависають у телефонах на ходу Фото: poradumo.pp.ua

У Манчестері з’явилися перші доріжки, створені спеціально для людей, які зависають у телефонах на ходу, повідомляє "Громадське".

"Повільні доріжки" довжиною 75 метрів можна побачити на бульварі Хардман - одному з найпопулярніших місць Манчестера. 
Фото: "Громадське"
 
Поки їх встановили для тесту. Очікується, що так люди, які зависають у телефонах на ходу не будуть заважати руху й стикатися з іншими людьми.
 
За даними соціологів, що близько 75% британців мають звичку одночасно ходити та користуватися телефонами, при цьому багато хто з них натикаються на когось під час ходи.
 
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05 10 2019 14:20
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