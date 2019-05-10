НОВИНИ"Повільні доріжки" довжиною 75 метрів можна побачити на бульварі ХардманПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Манчестері створили доріжки для людей, які зависають у телефонах на ходу
За даними соціологів, що близько 75% британців мають звичку одночасно ходити та користуватися телефонами
Фото: poradumo.pp.ua
У Манчестері з’явилися перші доріжки, створені спеціально для людей, які зависають у телефонах на ходу, повідомляє "Громадське".
"Повільні доріжки" довжиною 75 метрів можна побачити на бульварі Хардман - одному з найпопулярніших місць Манчестера.
Фото: "Громадське"
Поки їх встановили для тесту. Очікується, що так люди, які зависають у телефонах на ходу не будуть заважати руху й стикатися з іншими людьми.
За даними соціологів, що близько 75% британців мають звичку одночасно ходити та користуватися телефонами, при цьому багато хто з них натикаються на когось під час ходи.
Нагадаємо, що у Британії в 2017 році зареєстрували рекордну кількість новонароджених, яких назвали іменами героїв та акторів з серіалу "Гра престолів"
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