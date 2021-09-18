У Марокко знайшли докази того, що люди виготовляли одяг 120 тисяч років тому

Докторка Галетт вважає, що європейські неандертальці створювали одяг ще раніше, ніж люди з печери Контрабандистів, оскільки вони жили у холоднішим умовах

Вчені вважають, що знайшли у печері в Марокко найдавніші докази того, що предки сучасних людей виготовляли одяг.

Дослідження опублікували в iScience, повідомляє "Громадське" з посиланням на The Guardian.

Докторка Емілі Галлетт з Інституту історії людства імені Макса Планка в Німеччині разом із колегами досліджували 12 тисяч кісток та їхніх уламків із печери Контрабандистів у Марокко.

Вивчення кісток тварин розпочали ще у 2012 році, тому що науковці хотіли зрозуміти раціон давніх людей і те, як їхнє харчування змінювалося. Однак згодом вчені виявили, що 62 кістки, яким від 90 до 120 тисяч років, мали ознаки перетворення на інструменти.

Сліди на деяких кістках лисиці, шакала та дикої кішки схожі на лопатоподібні інструменти для обробки шкіри, які знаходили на інших розкопках.

За словами вчених, такі інструменти підходять для обробки хутра або шкіри, не шкодячи матеріал.