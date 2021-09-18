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У Марокко знайшли докази того, що люди виготовляли одяг 120 тисяч років тому

Докторка Галетт вважає, що європейські неандертальці створювали одяг ще раніше, ніж люди з печери Контрабандистів, оскільки вони жили у холоднішим умовах
Вчені вважають, що знайшли у печері в Марокко найдавніші докази того, що предки сучасних людей виготовляли одяг.
У Марокко знайшли докази того, що люди виготовляли одяг 120 тисяч років тому Фото: Маргарита Велебник

Дослідження опублікували в iScience, повідомляє "Громадське" з посиланням на The Guardian.

Докторка Емілі Галлетт з Інституту історії людства імені Макса Планка в Німеччині разом із колегами досліджували 12 тисяч кісток та їхніх уламків із печери Контрабандистів у Марокко.

Вивчення кісток тварин розпочали ще у 2012 році, тому що науковці хотіли зрозуміти раціон давніх людей і те, як їхнє харчування змінювалося. Однак згодом вчені виявили, що 62 кістки, яким від 90 до 120 тисяч років, мали ознаки перетворення на інструменти.

Сліди на деяких кістках лисиці, шакала та дикої кішки схожі на лопатоподібні інструменти для обробки шкіри, які знаходили на інших розкопках.

За словами вчених, такі інструменти підходять для обробки хутра або шкіри, не шкодячи матеріал.

Схема того, як прадавні люди використовували кістки

Фото: iScience

"Такі органічні матеріали як шкіра та хутро малоймовірно збережуться у таких давніх печерах, тому археологам залишається досліджувати знаряддя праці та кістки тварин, на яких залишились сліди від шкіри та хутра", - сказала докторка Галетт.

Науковці визнають, що інструменти могли використовувати не лише для створення одягу. Також залишається таємницею те, який вигляд мав прадавній одяг, чи використовували його для захисту від негоди чи під час ритуалів.

Докторка Галетт вважає, що європейські неандертальці створювали одяг ще раніше, ніж люди з печери Контрабандистів, оскільки вони жили у холоднішим умовах. Але вагомих доказів цього немає.

Генетичні дослідження вошей свідчать про те, що платтяні воші з'явилися 170 тисяч років тому, що свідчить про те, що люди носили одяг задовго до того, як його виготовляли у печері в Марокко.

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18 09 2021 15:39
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