Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Мексиці знайшли мертвим українського моряка, а в Нідерландах - українку, членкиню екіпажу судна

А в Мексиці цього ж дня мертвим знайшли українського моряка вантажного судна Panamax Alexander
У Нідерландах 10 травня знайшли мертвою українську громадянку, членкиню екіпажу судна Regal Princess.
У Мексиці знайшли мертвим українського моряка, а в Нідерландах - українку, членкиню екіпажу судна Фото:Facebook

Про це "Укрінформу" повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, пише "Громадське".

"До посольства України в Мексиці надійшло повідомлення про зникнення на шляху до мексиканського порту Масатлан, штат Коліма, з борту вантажного судна Panamax Alexander громадянина України - члена екіпажу судна" - розповів він.

Відтак капітан судна ініціював розшук члена екіпажу за місцем можливого падіння в море. До пошукових робіт залучили засоби Військово-морського флоту Мексики. Того ж дня, 10 травня, тіло громадянина України знайшли місцеві рибалки.

Погорельцев уточнив, що за цим фактом відкрили кримінальну справу, мексиканські правоохоронці проводить розслідування. Посольство України в Мексиці зараз шукає родичів померлого.

Цього ж дня у Нідерландах знайшли мертвою українську громадянку, членкиню екіпажу судна Regal Princess.

"10.05.2020 у місті Роттердам (Королівство Нідерланди) була знайдена мертвою 39-річна громадянка України, член екіпажу пришвартованого у порту судна Regal Princess. Тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна", - розповів Погорельцев.

За попередньою інформацією, смерть українки сталася внаслідок самогубства, її тіло доставили до місцевого моргу. Родичів померлої повідомили про смерть. 

Напередодні Погорельцев повідомляв, що біля берегів екваторіальної Гвінеї пірати 10 травня захопили в полон та вивезли у невідомому напрямку українського моряка з судна Rio Mitong.

А у січні 2020-го повідомлялося, що на шляху з Еквадору в Панаму з борту іноземного судна пропав український моряк Євген Масленніков.

Читайте також: На станції "Академік Вернадський" вперше в історії загинув учасник української експедиції

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2020 11:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.