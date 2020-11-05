У Мексиці знайшли мертвим українського моряка, а в Нідерландах - українку, членкиню екіпажу судна

А в Мексиці цього ж дня мертвим знайшли українського моряка вантажного судна Panamax Alexander

У Нідерландах 10 травня знайшли мертвою українську громадянку, членкиню екіпажу судна Regal Princess.

Про це "Укрінформу" повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, пише "Громадське".

"До посольства України в Мексиці надійшло повідомлення про зникнення на шляху до мексиканського порту Масатлан, штат Коліма, з борту вантажного судна Panamax Alexander громадянина України - члена екіпажу судна" - розповів він.

Відтак капітан судна ініціював розшук члена екіпажу за місцем можливого падіння в море. До пошукових робіт залучили засоби Військово-морського флоту Мексики. Того ж дня, 10 травня, тіло громадянина України знайшли місцеві рибалки.

Погорельцев уточнив, що за цим фактом відкрили кримінальну справу, мексиканські правоохоронці проводить розслідування. Посольство України в Мексиці зараз шукає родичів померлого.

Цього ж дня у Нідерландах знайшли мертвою українську громадянку, членкиню екіпажу судна Regal Princess.

"10.05.2020 у місті Роттердам (Королівство Нідерланди) була знайдена мертвою 39-річна громадянка України, член екіпажу пришвартованого у порту судна Regal Princess. Тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна", - розповів Погорельцев.

За попередньою інформацією, смерть українки сталася внаслідок самогубства, її тіло доставили до місцевого моргу. Родичів померлої повідомили про смерть.

Напередодні Погорельцев повідомляв, що біля берегів екваторіальної Гвінеї пірати 10 травня захопили в полон та вивезли у невідомому напрямку українського моряка з судна Rio Mitong.

А у січні 2020-го повідомлялося, що на шляху з Еквадору в Панаму з борту іноземного судна пропав український моряк Євген Масленніков.

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