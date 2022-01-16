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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Microsoft прокоментували кібератаку

У корпорації Microsoft заявили, що виявили це шкідливе програмне забезпечення ще 13 січня 2022 року.

Про це повідомляється на сайті компанії, пише "Економічна правда".

За їх словами, воно замасковане під програму-вимагач, проте не призначене для отримання викупу, а виводить пристрої з експлуатації при активації.

У дослідженні компанії також йдеться, що Microsoft поки не виявила значної схожості хакерів, які стояли за атакою на Україну, з іншими групами кіберзлочинців, які відстежуються компанією.

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16 01 2022 16:49
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