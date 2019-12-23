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У Мінекономіки хочуть підвищувати зарплати на 2 тисячі на рік та працевлаштувати півмільйона українців

"Наше завдання скоротити безробіття до 5 відсотків, а зарплати підвищувати хоча б на 2 тисячі гривень в рік"
У нас 8,5 відсотків безробітних, тобто 1,5 мільйони. Потрібно спростити законодавство, полегшити наймання співробітників та підвищити їхній соціальних захист. І точно змінити роботу центрів зайнятості."
У Мінекономіки хочуть підвищувати зарплати на 2 тисячі на рік та працевлаштувати півмільйона українців Фото: informburo.kz

В Україні зараз 1,5 мільйона безробітних громадян, ціль Міністерства економіки - скоротити кількість безробітних до 900 тисяч, та підвищувати заробітні плати на 2 тисячі гривень на рік, повідомляє "Економічна правда".

Про це заявив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов під час візиту до ДП Турбоатом, повідомляє прес-служба відомства.

"У нас 8,5 відсотків безробітних, тобто 1,5 мільйони. Потрібно спростити законодавство, полегшити наймання співробітників та підвищити їхній соціальних захист. І точно змінити роботу центрів зайнятості.

Вони не мають бути соціальною касою, а повинні надавати реальну допомогу людям у пошуку достойної роботи. Тому що туди тільки за грошима  приходять".

Також міністр наголосив, що ціль відомства скоротити безробіття та підвіщувати зарплати на 2 тисячі грн на рік.

"Наше завдання скоротити безробіття до 5 відсотків, а зарплати підвищувати хоча б на 2 тисячі гривень в рік. Тоді як річне зростання цін має бути не вище 5 відсотків", - заявив Милованов.

Нагадаємо, що українці працюють у кожній п'ятій польській фірмі

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23 12 2019 13:56
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