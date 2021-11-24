У Мінекономіки планують вийти на переговори щодо промислового безвізу з ЄС у 2022 році

Зараз ми динамічно рухаємося з оцінки окремих секторів. Вже була оцінена сфера стандартизації та метрології. На початку року ми очікуємо, що буде розглянута сфера так званої оцінки відповідності та акредитації, тобто, яким чином перевіряються та функціонують українські лабораторії

Україна здатна вийти на рівень практичного обговорення з ЄС параметрів майбутньої «Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів» вже наступного року.

Про це сьогодні у Брюсселі за підсумками переговорів з представниками Єврокомісії у Брюсселі заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка у відповідь на питання Укрінформу щодо реальних термінів завершення оцінювальних перевірок Євросоюзу, черговий, другий етап яких розпочався у вересні поточного року, повідомляє Укрінформ.

"Наразі ми перейшли до третього етапу, їх взагалі буде вісім. Коли ми говоримо про промисловий безвіз, за цей рік насправді ми зробили великий поступ, тому що ці оціночні місії почалися... Цей процес зараз знаходиться в дуже інтенсивній фазі, і ми сподіваємося за наступний рік вийти якщо не на повне укладення, то на початок формальних переговорів щодо укладення угоди про промисловий безвіз", - зазначив український урядовець.

Він зауважив, що Європейська Комісія вперше за минулі 15 років провела комплексну оцінку всіх здобутків України у сфері технічного регулювання, на рівні законодавства, технічних регламентів і стандартів. Результати цих перевірок виявилися гарними, що створило певний позитивний настрій також з боку представників ЄС.

"Зараз ми динамічно рухаємося з оцінки окремих секторів. Вже була оцінена сфера стандартизації та метрології. На початку року ми очікуємо, що буде розглянута сфера так званої оцінки відповідності та акредитації, тобто, яким чином перевіряються та функціонують українські лабораторії. Тобто, ми рухаємося вперед доволі активним темпом, і вже почали працювати над впровадженням тих рекомендацій, що були зроблені раніше", - сказав заступник міністра економіки.

Він нагадав, що перспективне укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів є дуже важливим для залучення та заохочення інвестицій, для розташування в Україні виробництв. Цей документ визнає, що Україна є промислово розвинутою державою, де продукція виробляється відповідно до стандартів Європейського Союзу як у вимірі якості, так і у площині контролю за якістю та безпечністю такої продукції.

Відповідаючи на уточнювальне запитання кореспондента Укрінформу, чи є українська промисловість достатньо розвинутою, щоб витримати конкуренцію із виробниками ЄС, Качка зауважив, що ринок промислових товарів в Україні вже зараз є, практично, повністю лібералізованим.

"У нас на сьогодні відбувається торгівля промисловою продукцією, фактично, з нульовими митами, лише в кількох лініях є одновідсоткове мито, але і воно зникне з 1 січня 2022 року. Тобто, ми маємо повністю лібералізовану торгівлю промисловими товарами. Тож все, що робиться зараз, йде на користь експорту нашої продукції в Європейський Союз. Європейська продукція вже має абсолютно вільний доступ на наш промисловий ринок, і з точки зору мит, і з точки зору технічного регулювання. Це реальність в якій ми живемо вже років 10-15", - сказав представник міністерства економіки України.

Як повідомлялося, підсумковий документ 23-го Київського саміту Україна-ЄС в економічному блоці відзначає досягнення України у сфері економіки та перспективи її глибшої інтеграції у внутрішній ринок Євросоюзу. Зокрема, йдеться про прогрес у проведенні оцінювальних місій ЄС щодо української інфраструктури контролю за якістю промислової продукції, що має дозволити сторонам вийти на початок офіційних переговорів щодо угоди про "промисловий безвіз" вже наступного року.