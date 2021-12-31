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У Мінфіні нагадали про запровадження касових апаратів для малого бізнесу з 1 січня

Застосування РРО/ПРРО залишається не обов’язковим для ФОП - платників єдиного податку першої групи, а також для окремих категорій платників другої-четвертої груп
Застосування реєстраторів розрахункових операцій з 1 січня 2022 року стає обов'язковим для всіх платників єдиного податку другої-четвертої групи, за виключенням низки винятків.
У Мінфіні нагадали про запровадження касових апаратів для малого бізнесу з 1 січня Фото: ua.golos.ua

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, зазначає "Економічна правда".

Застосування РРО/ПРРО залишається не обов’язковим для ФОП - платників єдиного податку першої групи, а також для окремих категорій платників другої-четвертої груп, яким Кабмін дозволив замість РРО/ПРРО використовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій.

Постановою Кабміну встановлено, що з 1 січня 2022 року при продажу товарів (крім підакцизних) на території села ФОП дозволено не використовувати РРО/ПРРО (за умови використання РК та КОРО) якщо:

  • річний обсяг розрахункових операцій не перевищує 167 МЗП (у 2022 році – 1,09 млн грн) на один структурний (відокремлений) підрозділ;
  • така торгівля не здійснюватиметься в одному торговельному об’єкті, де також продаються підакцизні товари;
  • такими ФОП не здійснюється дистанційна торгівля, в тому числі через мережу Інтернет;
  • сільськими радами та радами об’єднаних територіальних громад не прийнято рішення про обов’язкове застосування РРО/ПРРО на території відповідних громад.

Водночас рішенням Кабміну скасовано можливість не використовувати РК та КОРО при наданні послуг хімчистки, страхування та наданні туристичних та екскурсійних послуг. 

При цьому для платників єдиного податку першої групи обов’язок вести облік товарних запасів не запроваджується.

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31 12 2021 12:37
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