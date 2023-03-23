Матеріали:
Теми:

У Міноборони білорусі заявили про створення нового ракетного полку біля українського кордону

23 березня 2023, 11:57
У Міноборони білорусі заявили про створення нового ракетного полку біля українського кордону
Фото: з вільних джерел
Його розташували за 60 км від України.

В білорусі сформовано новий зенітний ракетний полк, що базується за 60 км від Рівненської області.

Про це повідомили в Міноборони рб.

"Під час формування полку особливу увагу приділяли створенню сучасної військової інфраструктури та навчально-матеріальної бази, обладнанню комфортабельних місць розміщення особового складу, питанням соціального забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей", - йдеться у повідомленні.

В білоруському Міноборони стверджують, що сьогодні, 23 березня, новосформовану військову частину в Лунинці відвідає Міністр оборони білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін і нібито "в урочистій обстановці вручить ключі від квартир військовослужбовцям, які прибули до Лунинця для проходження служби".

 

кордонБілорусьокупантивійна в Україні

Останні матеріали

Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Політика
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 23 березня 2023, 09:47
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Політика
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Переклад iPress – 22 березня 2023, 16:48
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Політика
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 22 березня 2023, 12:26
Гейлі – ДеСантісу: Перемога України – це перемога США. Інакше переможе Китай
Гейлі – ДеСантісу: Перемога України – це перемога США. Інакше переможе Китай
22 березня 2023, 09:13
Як передати Україні заморожені 300 російських мільярдів доларів. Простий механізм, апробований на Іраку – The Washington Post
Бізнес & Фінанси
Як передати Україні заморожені 300 російських мільярдів доларів. Простий механізм, апробований на Іраку – The Washington Post
Переклад iPress – 21 березня 2023, 17:34
Повітряні війни у соцмережах. Авдіївка може стати критичнішою за Бахмут – Том Купер
Політика
Повітряні війни у соцмережах. Авдіївка може стати критичнішою за Бахмут – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2023, 15:33
Трамп та МКС. Команда путіна
Трамп та МКС. Команда путіна "зашкварчала" через міжнародний ордер на його арешт – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 березня 2023, 13:21
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється