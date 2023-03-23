У Міноборони білорусі заявили про створення нового ракетного полку біля українського кордону
В білорусі сформовано новий зенітний ракетний полк, що базується за 60 км від Рівненської області.
Про це повідомили в Міноборони рб.
"Під час формування полку особливу увагу приділяли створенню сучасної військової інфраструктури та навчально-матеріальної бази, обладнанню комфортабельних місць розміщення особового складу, питанням соціального забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей", - йдеться у повідомленні.
В білоруському Міноборони стверджують, що сьогодні, 23 березня, новосформовану військову частину в Лунинці відвідає Міністр оборони білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін і нібито "в урочистій обстановці вручить ключі від квартир військовослужбовцям, які прибули до Лунинця для проходження служби".