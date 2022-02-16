У Міноборони РФ заявили про повернення частини військ із навчань в окупованому Криму

Напередодні у відомстві казали про виведення частини військ із навчань у Білорусі

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що підрозділи Південного військового округу повертаються з навчань в окупованому Криму до місць дислокації.

Про це 16 лютого повідомили у Міноборони РФ, передає Громадське.

Так, підрозділи Південного військового округу, які завершили участь у навчаннях на полігонах окупованого півострова, повертаються до пунктів постійної дислокації залізницею.

У відомстві зазначили, що підрозділи забрали з собою танки, бойові машини піхоти та самохідні артилерійські установки.

Напередодні, 15 лютого, Міноборони РФ повідомило, що деякі російські підрозділи вже завершили військові навчання в Білорусі: зокрема, підрозділи Південного військового округу та Західного військового округу Росії мали 15 лютого повертатися до місць дислокації.

Водночас частина підрозділів залишається у Білорусі, оскільки навчання триватимуть до 20 лютого. На полігоні Обуз-Леснівський відбудуться бойові стрільби, а бригада морської піхоти спільно з підрозділами Білорусі за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації відпрацює ведення оборонного бою та маневрування в різних напрямках.

Проте у НАТО й Україні після таких заяв сказали, що поки не спостерігають відведення російських військ від українських кордонів та "справжньої деескалації".

Нагадаємо, що 10 лютого Росія та Білорусь у четвер розпочали 10-денні спільні військові навчання, які викликають занепокоєння через зростання нарощування російських військ на кордонах України і побоювання потенційного вторгнення.