У Міноборони РФ заявили про повернення частини військ із навчань в окупованому Криму
Про це 16 лютого повідомили у Міноборони РФ, передає Громадське.
Так, підрозділи Південного військового округу, які завершили участь у навчаннях на полігонах окупованого півострова, повертаються до пунктів постійної дислокації залізницею.
У відомстві зазначили, що підрозділи забрали з собою танки, бойові машини піхоти та самохідні артилерійські установки.
Напередодні, 15 лютого, Міноборони РФ повідомило, що деякі російські підрозділи вже завершили військові навчання в Білорусі: зокрема, підрозділи Південного військового округу та Західного військового округу Росії мали 15 лютого повертатися до місць дислокації.
Водночас частина підрозділів залишається у Білорусі, оскільки навчання триватимуть до 20 лютого. На полігоні Обуз-Леснівський відбудуться бойові стрільби, а бригада морської піхоти спільно з підрозділами Білорусі за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації відпрацює ведення оборонного бою та маневрування в різних напрямках.
Проте у НАТО й Україні після таких заяв сказали, що поки не спостерігають відведення російських військ від українських кордонів та "справжньої деескалації".
Нагадаємо, що 10 лютого Росія та Білорусь у четвер розпочали 10-денні спільні військові навчання, які викликають занепокоєння через зростання нарощування російських військ на кордонах України і побоювання потенційного вторгнення.
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