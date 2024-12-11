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У Міноборони розповіли про тендери 2025 року на закупівлю тилового майна для української армії

11 грудня 2024, 20:53
У Міноборони розповіли про тендери 2025 року на закупівлю тилового майна для української армії
Фото: firtka.if
Торги щодо продуктів харчування ініціювали на 24,4 млрд грн
На 2025 рік вже оголосили тендери на закупівлю тилового майна для української армії на 34,2 млрд грн.
 
Про це повідомило Міністерство оборони.
 
Зокрема, ініціювали торги щодо продуктів харчування на 24,4 млрд грн, речового майна – на 9,5 млрд грн та пально-мастильних матеріалів — на 314,7 млн грн.
 
"Загалом в 2025 році плануємо спрямувати на тилове майно понад 67 млрд грн. Приблизно на половину цього бюджету вже оголосили закупівлі", — повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
 
Директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський додав, що до кінця цього року в системі Prozorro пройдуть торги на закупівлю 550 тисяч пар літніх черевиків та одного мільйона костюмів літніх польових, що дозволить завчасно підготуватися до весняно-літнього періоду.
 
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