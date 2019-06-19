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У Міноборони спростували те, що Зеленський ухилявся від мобілізації, хоча раніше стверджували протилежне

Міністерство оборони повідомило, що нинішнього президента Володимира Зеленського не призивали до служби у зв’язку з мобілізацією в 2014–2015 роках
У квітні в Міноборони заявляли, що Зеленський не з’являвся у військкомат, хоча йому надсилали повістки для призову по мобілізації 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року.
У Міноборони спростували те, що Зеленський ухилявся від мобілізації, хоча раніше стверджували протилежне Фото: president.gov.ua

Таку інформацію про повістки в Міноборони оприлюднили 13 квітня, до другого туру виборів, у відповідь на запити групи депутатів Верховної Ради, йдеться у відповіді Міноборони на запит "Українських Новин", йдеться в "Громадське".

Відповідаючи на запит "Українських Новин" Міноборони підтвердило, що Зеленський перебуває на військовому обліку в металургійному-Долгінцевському військкоматі Кривого Рогу і є придатним до військової служби за висновком медкомісії. Водночас у Міноборони повідомили, що його не призивали на військову службу по мобілізації упродовж 2014−2015 років.

"Військову службу в Збройних силах не проходив, на військову службу по мобілізації протягом 2014−2015 років не призивався", — йдеться у відповіді міністерства.

Інші обставини призову Зеленського у Міноборони повідомити відмовилося, оскільки "це є службовою інформацією і не підлягає розголошенню".

Нагадаємо, раніше радник та представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук назвав "недолугим опором" відмову парламенту відправити у відставку міністра закордонних справ, міністра оборони та голову Служби безпеки України.

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19 06 2019 09:46
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