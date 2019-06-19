У Міноборони спростували те, що Зеленський ухилявся від мобілізації, хоча раніше стверджували протилежне
Таку інформацію про повістки в Міноборони оприлюднили 13 квітня, до другого туру виборів, у відповідь на запити групи депутатів Верховної Ради, йдеться у відповіді Міноборони на запит "Українських Новин", йдеться в "Громадське".
Відповідаючи на запит "Українських Новин" Міноборони підтвердило, що Зеленський перебуває на військовому обліку в металургійному-Долгінцевському військкоматі Кривого Рогу і є придатним до військової служби за висновком медкомісії. Водночас у Міноборони повідомили, що його не призивали на військову службу по мобілізації упродовж 2014−2015 років.
"Військову службу в Збройних силах не проходив, на військову службу по мобілізації протягом 2014−2015 років не призивався", — йдеться у відповіді міністерства.
Інші обставини призову Зеленського у Міноборони повідомити відмовилося, оскільки "це є службовою інформацією і не підлягає розголошенню".
Нагадаємо, раніше радник та представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук назвав "недолугим опором" відмову парламенту відправити у відставку міністра закордонних справ, міністра оборони та голову Служби безпеки України.
Читайте також: Помпео і Могеріні обговорили безпеку й оборону в Європі, у тому числі російсько-українське питання
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність