У Міноборони США відреагували на ідею про створення буферної зони в Україні

За словами речника Пентагону, він не збирається спекулювати на цій темі.

Речник Пентагону Пет Райдер відреагував на інформацію щодо "мирного плану" новообраного президента США Дональда Трампа, в якому передбачається створення буферної зони в Україні. За його словами, він не хоче спекулювати або припускати плани наступної адміністрації президента.

Про це Райдер сказав під час брифінгу.

"Ми дуже зосереджені, як я вже підкреслював раніше, на ситуації, що склалася зараз, і часто спілкуємося з нашими українськими колегами, щоб переконатися, що вони мають все необхідне для захисту від російської агресії", - підкреслив

Речник наголосив, що очільник Міноборони США Ллойд Остін неодноразово заявляв, що безпека України є важливою не тільки для країн Європи, проте і для Америки.