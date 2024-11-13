У Міноборони США відреагували на ідею про створення буферної зони в Україні
13 листопада 2024, 17:11
Польща США
За словами речника Пентагону, він не збирається спекулювати на цій темі.
Речник Пентагону Пет Райдер відреагував на інформацію щодо "мирного плану" новообраного президента США Дональда Трампа, в якому передбачається створення буферної зони в Україні. За його словами, він не хоче спекулювати або припускати плани наступної адміністрації президента.
Про це Райдер сказав під час брифінгу.
"Ми дуже зосереджені, як я вже підкреслював раніше, на ситуації, що склалася зараз, і часто спілкуємося з нашими українськими колегами, щоб переконатися, що вони мають все необхідне для захисту від російської агресії", - підкреслив
Речник наголосив, що очільник Міноборони США Ллойд Остін неодноразово заявляв, що безпека України є важливою не тільки для країн Європи, проте і для Америки.
Також він наголосив на "потужній двопартійній підтримці України". Рейдер додав, що США будуть продовжувати підтримувати тісний зв'язок зі своїми партнерами та союзниками.
"Ми й надалі будемо зосереджені на поточному завданні - допомогти Україні захиститись від російської агресії. Але щодо того, що може статися в майбутньому, я просто не збираюся спекулювати або вдаватися до гіпотез", - сказав речник Пентагону.