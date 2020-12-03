CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДати визначення результатів стануть відомі до 14 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Міносвіти визначилися з датами проведення пробного ЗНО, яке відклали через коронавірус
Український центр оцінювання якості освіти переніс проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання на 4 та 11 квітня 2020 року
Фото: з вільних джерел
Таке рішення ухвалили 12 березня, повідомляє Міністерство освіти і науки, зазначає "Громадське".
Так, пробне тестування з української мови й літератури замість 21 березня відбудеться 4 квітня, з інших предметів замість 28 березня - 11 квітня.
Дати визначення результатів стануть відомі до 14 березня.
У відомстві наголошують, що учасникам пробного ЗНО надійдуть нові запрошення-перепустки з актуальними датами - їх потрібно буде видрукувати для участі в тестуванні.
Пробне ЗНО перенесли, щоб запобігти поширенню в Україні коронавірусу SARS-CoV-2.
Нагадаємо, що новий український правопис не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років
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