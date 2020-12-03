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У Міносвіти визначилися з датами проведення пробного ЗНО, яке відклали через коронавірус

Український центр оцінювання якості освіти переніс проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання на 4 та 11 квітня 2020 року
Дати визначення результатів стануть відомі до 14 березня.
У Міносвіти визначилися з датами проведення пробного ЗНО, яке відклали через коронавірус Фото: з вільних джерел

Таке рішення ухвалили 12 березня, повідомляє Міністерство освіти і науки, зазначає "Громадське".

Так, пробне тестування з української мови й літератури замість 21 березня відбудеться 4 квітня, з інших предметів замість 28 березня - 11 квітня.

Дати визначення результатів стануть відомі до 14 березня.

У відомстві наголошують, що учасникам пробного ЗНО надійдуть нові запрошення-перепустки з актуальними датами - їх потрібно буде видрукувати для участі в тестуванні.

Пробне ЗНО перенесли, щоб запобігти поширенню в Україні коронавірусу SARS-CoV-2.

Нагадаємо, що новий український правопис не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років

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12 03 2020 13:22
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