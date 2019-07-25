У Мінську знову обговорять демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській та порушення режиму тиші
"Минулого разу (17 липня) домовилися, що за 8-10 днів мають бути ліквідовані фортифікаційні споруди. Як ми бачимо, цього не виконали. Причину будемо з’ясовувати", - розповів Роман Безсмертний, повідомляє "Громадське".
Він наголосив, що роботи з відновлення мосту можуть бути початі тільки після ліквідації споруд, які є лише з окупованого боку.
Він додав, що порушення режиму тиші на Донбасі також мають стати предметом переговорів.
"Ми маємо знати обставини, які призвели до порушення. Якщо ми хочемо досягти миру й припинити усе це, там має бути військовий порядок. Або треба виконувати, якщо домовилися, або не ганьбити себе", — наголосив Безсмертний.
Нагадаємо, від початку доби 21 липня уздовж всієї лінії розмежування почався режим перемир’я. Однак його уже встигли порушити бойовики.
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