У Мінську знову обговорять демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській та порушення режиму тиші

"Минулого разу (17 липня) домовилися, що за 8-10 днів мають бути ліквідовані фортифікаційні споруди. Як ми бачимо, цього не виконали. Причину будемо з’ясовувати"

Демонтаж фортифікаційних споруд у районі смт Станиця Луганська Луганської області, зокрема знесення споруди на мосту через Сіверський Донець, стане предметом обговорення на наступних переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську.

"Минулого разу (17 липня) домовилися, що за 8-10 днів мають бути ліквідовані фортифікаційні споруди. Як ми бачимо, цього не виконали. Причину будемо з’ясовувати", - розповів Роман Безсмертний, повідомляє "Громадське".

Він наголосив, що роботи з відновлення мосту можуть бути початі тільки після ліквідації споруд, які є лише з окупованого боку.

Він додав, що порушення режиму тиші на Донбасі також мають стати предметом переговорів.

"Ми маємо знати обставини, які призвели до порушення. Якщо ми хочемо досягти миру й припинити усе це, там має бути військовий порядок. Або треба виконувати, якщо домовилися, або не ганьбити себе", — наголосив Безсмертний.

Нагадаємо, від початку доби 21 липня уздовж всієї лінії розмежування почався режим перемир’я. Однак його уже встигли порушити бойовики.