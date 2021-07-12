CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр соціальної політики Марина Лазебна виступає за збільшення допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мінсоцполітики виступають за збільшення допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн
Наразі допомога при народженні дитини становить 41 280 грн.
Фото: BBC
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми хочемо, щоб наступного року допомогу при народженні дитини було збільшено. Ця допомога вже кілька років не індексується, вона є фіксованою", - сказала вона на всеукраїнському форумі "України 30. Саміт ДІТИ" у вівторок у Києві.
З її слів, Мінсоцполітики просить Верховну Раду збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн.
Наразі допомога при народженні дитини становить 41 280 грн. Виплату допомоги здійснюють одноразово у сумі 10 320 грн., решту суми допомоги виплачують протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн за місяць).
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07 12 2021 14:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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