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У Мінсоцполітики виступають за збільшення допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн

Наразі допомога при народженні дитини становить 41 280 грн.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна виступає за збільшення допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн.
У Мінсоцполітики виступають за збільшення допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн Фото: BBC

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо, щоб наступного року допомогу при народженні дитини було збільшено. Ця допомога вже кілька років не індексується, вона є фіксованою", - сказала вона на всеукраїнському форумі "України 30. Саміт ДІТИ" у вівторок у Києві.

З її слів, Мінсоцполітики просить Верховну Раду збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн.

Наразі допомога при народженні дитини становить 41 280 грн. Виплату допомоги здійснюють одноразово у сумі 10 320 грн., решту суми допомоги виплачують протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн за місяць).

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07 12 2021 14:53
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