У Мінцифри розповіли,коли на залізничних шляхах з’явиться якісний зв’язок, скільки сіл мають інтернет
Про це в етері одного з телеканалів розповів віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, цитує "Громадське" пресслужбу Кабінету міністрів.
Понад 2,5 тисячі сіл - це приблизно 850 тисяч українців, 17 тисяч кілометрів оптичних мереж та 5 950 закладів соціальної інфраструктури, серед яких більше як 840 шкіл, 500 дитсадків, 1 500 медзакладів, 1 800 будинків культури та 780 бібліотек.
"Упродовж найближчих декількох тижнів плануємо виконати наше завдання - три тисячі сіл отримають доступ до оптичного інтернету. А це приблизно мільйон українців та понад 6 тисяч різних соцоб’єктів", - розповів посадовець.
За його словами, цей проєкт значно наблизив Україну до головної мети - забезпечити 95% населення швидкісним інтернетом.
Для регіонів "Інтернет-субвенція" є дуже важливим інфраструктурним проєктом, переконує Федоров.
Наприклад, у Чернігівській, Херсонській та Житомирській областях кількість людей, які не мають можливості під'єднатися до швидкісного інтернету, за цей рік зменшилася на 50%, 38% та 32% відповідно.
Разом у цих регіонах чверть мільйона людей тепер можуть стати інтернет-користувачами.
Також цього року пришвидшився і розвиток мережі 4G. За словами Федорова, у 2021 році 3 мільйони українців вперше скористалися швидкісним мобільним інтернетом, а 8 мільйонів «"проапгрейдилися" з 3G на 4G.
Міністр зауважив про позитивну динаміку щодо покриття території України інтернетом. Реалізацію проєкту "Інтернет-субвенція" для сіл уряд продовжить у 2022 році.
Читайте також: Федоров не радить використовувати цифрові технології на марнування часу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На аукціоні продали перше у світі SMS-повідомлення за €107 тисяч
- ФОТО У Карпатах протягом двох днів випало понад 50 см снігу
- ВІДЕО У Росії горить військова частина