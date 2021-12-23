У Мінцифри розповіли,коли на залізничних шляхах з’явиться якісний зв’язок, скільки сіл мають інтернет

Програма "Інтернет-субвенція - оптичний інтернет у 3 тисячах сіл по всій Україні" вже виконана наразі на 85%

Понад 2,5 тисячі маленьких сіл вперше під'єднали до швидкісного інтернету.

Про це в етері одного з телеканалів розповів віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, цитує "Громадське" пресслужбу Кабінету міністрів.

Понад 2,5 тисячі сіл - це приблизно 850 тисяч українців, 17 тисяч кілометрів оптичних мереж та 5 950 закладів соціальної інфраструктури, серед яких більше як 840 шкіл, 500 дитсадків, 1 500 медзакладів, 1 800 будинків культури та 780 бібліотек.

"Упродовж найближчих декількох тижнів плануємо виконати наше завдання - три тисячі сіл отримають доступ до оптичного інтернету. А це приблизно мільйон українців та понад 6 тисяч різних соцоб’єктів", - розповів посадовець.

За його словами, цей проєкт значно наблизив Україну до головної мети - забезпечити 95% населення швидкісним інтернетом.

Для регіонів "Інтернет-субвенція" є дуже важливим інфраструктурним проєктом, переконує Федоров.

Наприклад, у Чернігівській, Херсонській та Житомирській областях кількість людей, які не мають можливості під'єднатися до швидкісного інтернету, за цей рік зменшилася на 50%, 38% та 32% відповідно.

Разом у цих регіонах чверть мільйона людей тепер можуть стати інтернет-користувачами.

Також цього року пришвидшився і розвиток мережі 4G. За словами Федорова, у 2021 році 3 мільйони українців вперше скористалися швидкісним мобільним інтернетом, а 8 мільйонів «"проапгрейдилися" з 3G на 4G.

Міністр зауважив про позитивну динаміку щодо покриття території України інтернетом. Реалізацію проєкту "Інтернет-субвенція" для сіл уряд продовжить у 2022 році.

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