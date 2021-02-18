У містах Іспанії спалахнули протести через затримання репера. Між поліцією та мітингарями сталися сутички

У ніч на 18 лютого протести прихильників затриманого репера Пабло Хаселя у містах Іспанії переросли у заворушення з поліцією.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на BBC.

У вівторок, 16 лютого, Пабло Хаселя затримали за твіти, що ображають поліцію та монархію Іспанії. Тисячі людей вийшли на акції підтримки репера.

У Мадриді демонстрація розпочиналася мирно. Протестувальники плескали у долоні та викрикували "Свободу Пабло Хаселю" та "Ні, поліцейського насильству". Згодом мітингарі кидали пляшки та каміння у правоохоронців, а вони у відповідь застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

У Барселоні протестувальники влаштовували барикади та підпалювали речі на вулицях. Вони кидали каміння, пляшки та тупі предмети, а правоохоронці - гумові кулі, передають журналісти. Поліція повідомляє, що у Мадриді та Барселоні загалом затримала 43 людини. BBC Mundo пише, що під час протестів у Мадриді постраждали 55 людей, з них 25 поліцейських.

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti

Також повідомляється про протести у Леріді - рідному місті 32-річного репера, де його і затримали, - Жироні та Таррагоні.

Що відомо про затримання репера?

Пабло Хаселя, справжнє ім'я якого Пабло Рівадулла Дуро, затримали 16 лютого в Університеті Леріди. Там він забарикадувався разом зі своїми прихильниками, щоб уникнути ув'язнення.

Як пише BBC Mundo, у 2018 році репера засудили до двох років в'язниці за прославляння тероризму, образу монархії та поліції у постах у Twitter. У своїх твітах він, зокрема, називав короля Хуан Карлос I "босом мафії", "п'яним тираном", а меру міста Леріда погрожував зарізати. Наразі репер відбуде у в'язниці дев'ять місяців.

Минулої п'ятниці, 12 лютого, був крайній термін, коли репер мав здатися поліції для відбування тюремного терміну, який призначили у 2018 році. Але Пабло Хасель цього не зробив. Після арешту 16 лютого його перевели до в'язниці, де він відбуватиме покарання.

Фото: AP Photo/Paul White

Про підтримку Хаселя заявили понад 200 артистів, зокрема іспанський актор Хав'єр Бардем. Вони вимагаються звільнити репера. Також його затримання відновило дискусії щодо свободи слова в Іспанії.

BBC зазначає, що хоч справи щодо Хаселя одні з найвідоміших в Іспанії, упродовж останніх років у країні засуджували й інших людей за образу монархії. Так, репера Вальтоника у 2018 році мали ув'язнити за погрозу повісити короля, але він втік.

Користувачку Twitter Кассандру Веру засудили до в'язниці за жарт про загибель колишнього правителя Іспанії Луїса Карреро Бланко від вибуху бомби. Після апеляції дівчину відпустили.

Уряд Іспанії обіцяє переглянути закон, за яким карають за прославлення тероризму та образу короля.

Крім того, Пабло Хасель є прихильником незалежності Каталонії. Зазначимо, що російське видання "РИА" пише, що у репера є композиція на підтримку самопроголошених республік на Донбасі.

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